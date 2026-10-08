KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: Uživo iz Kragujevca i studija Kurir televizije – petak, 9. oktobar, od 17.40
U petak, 9. oktobra, od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Kragujevcu.
Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa gostima analizirati ključne poruke skupa.
Sa terena će se uključivati reporteri Anđela Vujanović i Aleksandar Krkobabić.
Gosti u studiji biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Ivana Vučićević, glavna urednica Studija B
Nebojša Krstić, marketinški stručnjak
Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS
Bojan Bilbija, urednik lista Politika
Budite uz Kurir televiziju u petak, 9. oktobra, od 17.40.