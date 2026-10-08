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Nakon što su na skupu tzv. studentske liste u Novom Pazaru istaknuti transparenti koji Republiku Srpsku nazivaju "genocidnom", a srpske generale zločincima, članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Unije studenata Republike Srpske održali su hitnu sednicu na kojoj je usvojeno nekoliko zaključaka.

Kao odgovor na javne istupe i parole tzv. studentske liste iz Srbije koje su izazvale reakcija studenata širom Republike Srpske, članovi Studentskog parlamenta i Unije studenata jasno su poručili šta su njihovi stavovi.

Foto: Printscreen/BN

"Republika Srpska nije genocidna tvorevina, odbacujemo takvo označavanje Republike Srpske. Odbacujemo da su naši generali zločinci. Naša vera je pravoslavna i kao takva predstavlja osnov našeg identiteta. Čuvamo pravoslavnu veru, tradiciju i duhovno nasleđe uz poštovanje slobode veroispovijesti i dostojanstva svakog čoveka", kaže predsednik Unije studenata Republike Srpske Nikola Lapčević.

Očekujemo, kaže on, da se jednako poštovanje pokaže i prema našim uverenjima.

"Kosovo je Srbija. Ostajemo privrženi tom stavu i očuvanju srpskog naroda, njegovih prava, kulturnog naseđa na Kosovu i Metohiji. Zalažemo se za jedinstvo srpskog naroda gde god on živi. Smatramo da je naša obaveza da jačamo obrazovne, kulturne i institucionalne veze i saradnju među mladima. Drina je kičma, ne granica" , rekao je Lapčević.

Foto: Printscreen/BN

Na hitnoj sednici predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Unije Studenata Republike Srpske jednoglasno je usvojena odluka o sazivanju Zbora studenata 15. oktobra u Istočnom Sarajevu.

"Zbor studenata sazivamo kako bismo studentima otvoreno omogućili da iznesu svoje stavove, postave pitanja i učestvuju u utvrđivanju naših daljih aktivnosti. Smatramo da pitanja koja su izazvala ogorčenost među studentima zaslužuju jasne odgovore i odgovoran javni razgovor. U početku smo podržavali naše kolege u Srbiji verujući u studentsku solidarnost i međusobno poštovanje. Upravo zbog tog uverenja sporne poruke doživeli smo kao iznevjerenu podršku od onih koji su ih izneli, podržali ili ih nisu demantovali. Osećamo se izdano. Istovremeno očekujemo da se naše kolege u Srbiji jasno odrede prema tim porukama", navodi Lapčević.

Studenti iz Republike Srpske od kolega iz Srbije očekuju da se jasno izjasne i pokažu spremnost za razgovor o pitanjima koja su narušila njegovo povjerenje.