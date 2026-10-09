VUČIĆ ODLUČAN DA ODSVIRA KRAJ POLITIČKIM BLOKADAMA SRPSKOG OBRAZOVANJA! "Izbaciću mečku iz škola i fakulteta"!
Blokade su pokazale koliko obrazovni sistem može da bude ranjiv kada politika uđe na fakultete i kada se autonomija univerziteta zloupotrebi i koristi kao paravan iza kojeg pojedinci i interesne grupe mogu da zaustave rad institucija.
Meseci tokom kojih su fakulteti bili blokirani ostavili su iza sebe ozbiljne posledice po studente, nastavu i funkcionisanje visokog obrazovanja, pa najava nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića da će "izbaciti mečku" iz škola i sa fakulteta treba da se posmatra upravo kroz pitanje kako sprečiti da se takav scenario ikada ponovi, ocenjuju sagovornici Kurira.
Uticaj države
Vučić je upravo promene u obrazovanju i isterivanje politike iz obrazovnog sistema označio kao jedno od ključnih obećanja u kampanji pred parlamentarne izbore.
Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić kaže za Kurir da je jedno sigurno - neće se dirati u autonomiju univerziteta u smislu naučno-istraživačkog rada, ali da će biti predloga da se izmenama zakona onemogući da nastavnici suprotno zakonu donose odluke koje ugrožavaju čitav visokoobrazovni sistem.
- Pretpostavljam da će to biti glavni smer, a videćemo šta će biti konkretna rešenja. Došli smo u situaciju da nam pojedinci privatizuju čitav obrazovni sistem, da jedna organizovana grupa nameće svoju volju i blokira rad institucije. Sve je urađeno na štetu i većine studenata koji u to nisu uključeni, ali i većine nastavnika, a bogami i države. Univerzitet nije mogao da ispunjava svoju ulogu i svoju misiju tokom blokada, a iskočio je problem da država nije imala nikakav mehanizam da utiče na to. A sve se to radilo pod plaštom zaštite autonomije univerziteta - objašnjava Vuletić.
On naglašava da su autonomiju univerziteta i ono što su cilj i misija univerziteta narušili su pre svega oni koji su blokirali.
- Oni su svoje političke ciljeve pokušali da realizuju preko nečega što ne bi smelo da bude u toj funkciji a to je univerzitet. To se mora onemogućiti, ali bez ulaženja u ono što je naučno-istraživački rad. Država to ni do sada nije radila, ali je dozvolila da bude samo finansijer, bez ikakvog uticaja na to da li će univerzitet da radi ili ne i druge važne stvari - kaže Vuletić.
Ono što se danas dešava u Francuskoj - blokade škola, ulični protesti, sukobi s policijom i otvoreno političko svrstavanje dela levice uz učenike - po obrascu podseća na ono što je Srbija prolazila tokom blokada. Zato je Vučić uveren da će i Evropa da ide ka proterivanju politike iz obrazovnog sistema.
- Kad vam neko uvodi politiku u škole, takvi svi moraju da budu zabranjeni. To će sad i Evropa da gura, jer je i kod njih došlo ono što je bilo kod nas - rekao je Vučić.
Vladimir Vuletić za Kurir kaže da je to sasvim očekivano, jer je svim državama u interesu da imaju stabilan sistem visokog obrazovanja.
- Nedopustivo je da se kao kod nas pojave pojedine grupe i pokušavaju da proguraju svoje političke ciljeve i ideje iza apstraktnih načela kao što je autonomija univerziteta. Osnovni cilj će biti da se udalji politika od univerziteta - naglašava Vuletić.
Milan Petričković objašnjava za Kurir da je sad i Evropljanima jasno koliko je opasna ova manipulacija i trend ulaska politike na univerzitet.
- Učenici i studenti se koriste kao instrument da bi se razgradio obrazovni sistem, a to je onda i razgrađivanje države i proturanje određenih političkih apetita i struktura. Praksa svedoči da je to vrlo jako manipulativno sredstvo - zaključuje Petričković.
Orkestrirano spolja
I profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković naglašava za Kurir da je bavljenje politikom na univerzitetu zabranjeno zakonom i da jedno od rešenje za političke zloupotrebe obrazovnih institucija treba pronaći u većem uticaju države.
- Zakon o univerzitetu i visokom obrazovanju postoji tačka koja ukazuje da je strogo zabranjeno i nedopustivo da u okviru institucija obrazovnog sistema da postoji politička aktivnost i politička agitacija, sve ono što je, nažalost, bila naša realnost više od godinu i po. To je ključna anomalija koju moramo ispraviti. Ciljevi su vaspitanje, obrazovanje, naučni rad a to je zloupotrebljeno da bude faktor u obojenoj revoluciji i političkom učešću. I ovo što se sad dešava u Francuskoj veoma je slično onome što se nama zbivalo, jer kada se razgradi obrazovni sistem, posebno kada se kao kod nas išlo od vrtića i obdaništa do fakulteta i univerziteta, onda uništavate tkivo budućnosti. Na delu je bila zloupotreba fenomena studentske populacije, sve je orkestrirano spolja i uzeto je kao faktor koji će zatalasati javno mnjenje - ocenjuje Petričković.