Ono što se danas dešava u Francuskoj - blokade škola, ulični protesti, sukobi s policijom i otvoreno političko svrstavanje dela levice uz učenike - po obrascu podseća na ono što je Srbija prolazila tokom blokada. Zato je Vučić uveren da će i Evropa da ide ka proterivanju politike iz obrazovnog sistema.

- Kad vam neko uvodi politiku u škole, takvi svi moraju da budu zabranjeni. To će sad i Evropa da gura, jer je i kod njih došlo ono što je bilo kod nas - rekao je Vučić.

Vladimir Vuletić za Kurir kaže da je to sasvim očekivano, jer je svim državama u interesu da imaju stabilan sistem visokog obrazovanja.

- Nedopustivo je da se kao kod nas pojave pojedine grupe i pokušavaju da proguraju svoje političke ciljeve i ideje iza apstraktnih načela kao što je autonomija univerziteta. Osnovni cilj će biti da se udalji politika od univerziteta - naglašava Vuletić.

Milan Petričković objašnjava za Kurir da je sad i Evropljanima jasno koliko je opasna ova manipulacija i trend ulaska politike na univerzitet.

- Učenici i studenti se koriste kao instrument da bi se razgradio obrazovni sistem, a to je onda i razgrađivanje države i proturanje određenih političkih apetita i struktura. Praksa svedoči da je to vrlo jako manipulativno sredstvo - zaključuje Petričković.