Upravo taj apsurd servirao je portal Nova.rs u prikazu novog filma "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" Lordana Zafranovića. Nova.rs je uradila nezamislivu stvar, a to je da je filmskoj priči o najstrašnijem stradanju u ustaškom logoru u Jasenovcu stavljena sledeća zamerka: "U filmu je vrlo tendenciozno prikazana mržnja ustaša prema Srbima kroz neprekidno ponavljanje kako Srbe i Jevreje treba pobiti sve do jednog".