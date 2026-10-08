SKANDALOZNA PORUKA NA NOVOJ S: Otvoreno pravdaju ustaške zločince, a mržnju prema Srbima nazivaju - "tendencioznom"! Jovanov hitno reagovao!
Ako je prikazivanje ustaške mržnje prema Srbima i Jevrejima "tendenciozno", šta nam onda preostaje? Da istoriju prikazujemo bez mržnje, bez zločina i bez žrtava?
Upravo taj apsurd servirao je portal Nova.rs u prikazu novog filma "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" Lordana Zafranovića. Nova.rs je uradila nezamislivu stvar, a to je da je filmskoj priči o najstrašnijem stradanju u ustaškom logoru u Jasenovcu stavljena sledeća zamerka: "U filmu je vrlo tendenciozno prikazana mržnja ustaša prema Srbima kroz neprekidno ponavljanje kako Srbe i Jevreje treba pobiti sve do jednog".
Ova skandalozna rečenica nije nikako neka bezazlena formulacija niti tek pitanje filmskog ukusa, a na to je ukazao šef Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
- Ne znam šta bi čovek na ovo i mogao da kaže - prokomentarisao je Jovanov.