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Ako je prikazivanje ustaške mržnje prema Srbima i Jevrejima "tendenciozno", šta nam onda preostaje? Da istoriju prikazujemo bez mržnje, bez zločina i bez žrtava?

Upravo taj apsurd servirao je portal Nova.rs u prikazu novog filma "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" Lordana Zafranovića. Nova.rs je uradila nezamislivu stvar, a to je da je filmskoj priči o najstrašnijem stradanju u ustaškom logoru u Jasenovcu  stavljena sledeća zamerka: "U filmu je vrlo tendenciozno prikazana mržnja ustaša prema Srbima kroz neprekidno ponavljanje kako Srbe i Jevreje treba pobiti sve do jednog".

Ova skandalozna rečenica nije nikako neka bezazlena formulacija niti tek pitanje filmskog ukusa, a na to je ukazao šef Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.

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Foto: Printscreen

- Ne znam šta bi čovek na ovo i mogao da kaže - prokomentarisao je Jovanov. 

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