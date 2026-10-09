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Hiljade građana danas će iz srca Šumadije poslati jedinstvenu poruku: put kojim Srbija treba da ide u budućnosti je put jedinstva, razvoja i napretka. Svi oni okupiće se na velikom skupu liste "Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić" koji će biti održan u hali "Jezero" u ovom gradu.

- Vi ste garant i Vojvodine u Srbiji i Kosova i Metohije u Srbiji. Vi ste garant slobodne, samostalne i nezavisne srpske politike. Vi ste garant da će Srbija sledeće godine da bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Živela Srbija, do konačne pobede! - poručio je sinoć kandidat te liste za premijera Aleksandar Vučić, pozivaju ljude da dođu u Kragujevac.

Za sve one koji svojim dolaskom uveličaju ovaj veličanstveni skup, pripremljeni su raznovrsni sadržaji, program namenjen različitim generacijama, ali i nekoliko posebnih detalja koji bi trebalo da daju poseban pečat čitavom skupu.

Prepoznatljivi šumadijski duh biće jedan od glavnih motiva večeri, uz pesmu i atmosferu koja će se smenjivati tokom čitavog događaja.

Poseban akcenat stavljen je na detalje koji simbolizuju Srbiju – srpske zastave, tradicionalne motive i obeležja koja će dodatno doprineti atmosferi u Hali „Jezero“. Očekuje se da prostor bude ispunjen bojama srpske trobojke, dok će muzika i program biti prilagođeni publici svih generacija.

Pesmama koje decenijama slave Srbiju i njen narod i oslikavaju pravi duh Šumadije građane će "zagrejati" nastupi poznatih estradnih zvezda - Lepe Lukić, Dragice Radosavljević Cakane, Sestara Gobović i Snežane Đurišić, što će dodatno doprineti atmosferi u hali “Jezero“.

Skup će upotpuniti i govor bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, koji će svoju poruku građanima poslati u okviru glavnog dela programa, a onda će uslediti vrhunac večeri, kada će za govornicu izaći Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija“.

Vučić će tom prilikom predstaviti program, ideje i planove liste "Ujedinjena Srbija" za razvoj i budućnost zemlje u narednim godinama, a kako saznajemo, Vučićevo obraćanje imaće i jedan deo koji do sada nije bio uobičajen na ovakvim skupovima. Naime, posebno atraktivna biće sama završnica programa jer će kraj skupa obeležiti spektakl koji će zaokružiti ceo događaj i ostaviti snažan utisak na prisutne.

Jedno je sigurno-ovo će biti jedistvena prilika da Vučića, koji je kandidat za premijera na izborima 25. oktobra, vidite u izdanju u kakvom ga nikada do sada niste videli!

Zato ne propustite - danas od 17 časova veličanstveni skup liste "Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu!

Nikolić pozvao na skup

Poziv na ovaj skup sinoć je uputio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju. Zajedno i ujedinjeno.