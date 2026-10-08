Politika
"MIRNO I DOSTOJANSTVENO ZAVRŠIĆEMO ZAPOČETO" Vučić u novom spotu liste "Ujedinjena Srbija": Ovo su ruke koje Srbiju drže na dlanu, ove ruke su previjale rane...
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Mirno i dostojanstveno završićemo započeto, poručuje Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".
U novom promotivnom spotu liste, Vučić kaže:
"Ovo su ruke koje Srbiju drže na dlanu.
Ovim rukama je posejano svako seme.
Izgrađen svaki put i svaka prilika.
Ove ruke su previjale rane.
Učile đake da ćirilicu pišu srcem.
Podigle decu i unuke.
Ovo su ruke koje svakoga dana grade našu zajedničku kuću.
I ovim rukama ćemo, mirno i dostojanstveno, završiti započeto."
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