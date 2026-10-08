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Mirno i dostojanstveno završićemo započeto, poručuje Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

U novom promotivnom spotu liste, Vučić kaže:

"Ovo su ruke koje Srbiju drže na dlanu. 

Ovim rukama je posejano svako seme.

Izgrađen svaki put i svaka prilika.

Ove ruke su previjale rane.

Učile đake da ćirilicu pišu srcem.

Podigle decu i unuke.

Ovo su ruke koje svakoga dana grade našu zajedničku kuću.

I ovim rukama ćemo, mirno i dostojanstveno, završiti započeto."

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