- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju. Zajedno i ujedinjeno. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše. Vidimo se 9. oktobra u Kragujevcu! Kao nekada - svi zajedno za Srbiju! - poručio je Nikolić u snimku koji je na Instagramu objavio Aleksandar Vučić.