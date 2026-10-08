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Tzv. studentska lista je do sada dovoljno otkrila o ljudima, stavovima i političkim idejama koje je okupila pod svoju kapu da već može da se napravi prilično jasan foto-robot njenih glavnih ciljeva.

Vrhovni cilj, ako se sve što je do sada izašlo na videlo posmatra kao celina, jeste baciti Srbiju na kolena. Od otcepljenja Vojvodine, preko prekida čvrstih veza sa Republikom Srpskom i proglašavanja zločina u Srebrenici genocidom, do priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije i zadovoljavanja interesa susedstva.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi Novi Pazar Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhiva

Gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali principe na kojima se zasniva politika tzv. opozicije bili su Nenad Uzelac, politički analitičar i Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B.

Blokader Mateja Nikolić je u Nišu povredio mladu majku, potom se slikao dok je bio u policijskoj marici, dok je žena, koju dete čeka kod kuće, vreme provela u bolnici zbog nanesenih povreda.

- U pitanju su žene i one su im konstantan izbor za nasilje jer su nežniji i slabiji pol i ne mogu da im se suprostave na valjani način. Sa druge strane, nalaze se pristojni ljudi koji bi mogli da im uzvrate, ali verujem u sistem ove države i sudstvo da će se primeniti zakon za ovakve ljude i da se osude za dela. Ovo je strašno, videli smo polivanje, udaranje, čupanje, na blokadama su naše kolege bila napadnute kada su samo radili svoj posao. Imali smo prilike da vidimo koliko su puta napadali predsednika Srbija i njegovu porodicu. Aleksandar Vučić je istakao da se to više neće tolerisati i da neće biti nasilja koja će proći nekažneno. Posle 25. oktobra i odlučne pobede Ujedinjene Srbije nema dileme da će se dalje sve srediti i da će se njihova nasilnost smiriti - započela je Vučićević, pa dodala:

Uzelac je sagalsan da bi Srbija pretrpela ozbiljne probleme ukoliko bi tzv. studentska lista došla na vlast i da bi se tek tada sprovodio teror na različite načine.

03:36 "ŽENE SU IM KONSTATAN PIK ZA NASILJE" Ivana Vučićević za Kurir: Verujem u sistem i da će svi oni zakonski odgovarati Izvor: Kurir televizija

- Dakle, bio bi institucionalni i otvoreni teror na ulici. Oni već najavljuju da će zatvoriti sve medije, ali što se tiče 11 tačaka, to je spisak lepih želja. Čitao sam to, a tamo imate besplatno obrazovanje, ali gde će se nabaviti novac za tako nešto? Oni hoće sve da pokriju, da studenti imaju novac iz unutrašnjosti itd. Međutim, negde mora da se zakine, da bi se tu imalo. Drugo, koji je to put kojim će razvijati Srbiju, u redu je da kažu ciljeve, ali je veoma važno da se iskaže način. I Petog oktobra su očekivali da će Zapad pomoći u obnovu Srbije, ali smo naleteli na spisak uslova, tipa Hag i Kosovo, kako bi oni sproveli to čemu smo se nadali. Spoljna politika je najbitnija, to određuje ekonomiju, privredu, medije... Njima će doći dva dana posle i postaviti spisak zahteva, kao što se dogodilo i petog, šestog i sedmog oktobra. Srbija će ući u ekonomsku krizu iz koje se nećemo izvući - rekao je Uzelac.

Vučićević je istakla da je Srbija već pretrpela ozbiljan poremećaj u periodu od 2000. do 2012. godine, pa je podsetila:

- Nakon Petog oktobra, oni su zemlju vratili unazad, stalo je sve, prodali su šta su mogli da prodaju, a ljudi su bežali iz zemlje da bi se obrazovali i zaposlili. Bilo je svega, osim da se brinu o građanima, a građani to prepoznaju, zato i daju podršku Aleksandru Vučiću. Poverenje se dugo gradi, a ono što su oni, iz tzv. studentske liste, uradili za vreme svoje vladavine, na čelu sa Bojanom Pajtićem, pokazali su jasno kako vode politiku, pa nismo imali posao, nije bilo kredita, niti bilo čega. Međutim, ova vlast je rešila taj problem, a na neke smo i zaboravili.

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Kurir.rs

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