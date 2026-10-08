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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poziva sve na veliki skup u petak u Kragujevcu.

"Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se u Kragujevcu!", navodi Vučić.

"Vi ste garant i Vojvodine u Srbiji i Kosova i Metohije u Srbiji. Vi ste garant slobodne, samostalne i nezavisne srpske politike. Vi ste garant da će Srbija sledeće godine da bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Živela Srbija, do konačne pobede!", poručuje Vučić.

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