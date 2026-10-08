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Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar učestvuje u debati na N1 ispred liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Osim njega, učestvuju Miroslav Andrić - oralni hirurg na Klinici za oralnu hirurgiju u Beogradu, kao i redovni profesor oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, u ime liste “Studentska lista - Studenti pobeđuju”, Dragan Delić - Infektolog i gastroenterohepatolog, profesor Medicinskog fakulteta u penziji, predstavnik liste „Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš i Vladimir Đukić - hirurg i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor KBC „Dr Dragiša Mišović - Dedinje“ i rukovodilac Klinike za hirurgiju, predstavnik liste „Ivica Dačić - faktor stabilnosti“.

Na tvrdnju da je iz Srbije otišao veliki broj zdravstvenih radnika, Zlatibor Lončar je odgovorio da podaci kojima on raspolaže ne potvrđuju te brojke.

- Služite se informacijama koje su tačne i proverene. Dajte mi dokaz za to što pričate. Po kojoj informaciji i dokazu da je otišlo desetine hiljada lekara iz Srbije. Za 10 godina ako je otišlo 1000 lekara, po našoj evidenciji. Nije fer i nije korektno. Slušamo li isto, niste rekli 10? Ko je blokirao bolnice? Da operišete, da bi se skinula lista kuka i kolena, morate da radite subotoom i nedeljom, popodne, više materijala - kaže Lončar.

Nakon rasprave oko podataka, Lončar je pozvao da se debata vrati na argumente i ono što građane konkretno zanima.

- Mi nismo došli ovde da se nadvikujemo. Došli smo, ako možemo, da pričamo o argumentima. Svi smo duboko svesni da građane Srbije interesuje sudbina zdravstvenog sistema, ko šta ima da ponudi, šta može da uradi i slično. Svi smo se ovde uključili da bismo pomogli tom zdravstvenom sistemu. Naravno da ćemo odgovoriti. Samo nemojte da izlazite sa proizvoljnim informacijama, jer to nije profesionalno ni korektno - rekao je Lončar.

Foto: Printskrin N1

Govoreći o listama čekanja, Lončar je naglasio da one postoje svuda u svetu, ali da su u Srbiji za veliki broj pregleda potpuno ukinute.

- Liste čekanja postoje svuda u svetu. Ono što je bitno jeste da u Srbiji danas više nema lista čekanja za CT grudnog koša, CT abdomena i male karlice, CT glave, glave i vrata, kičmenog stuba. Za magnetnu rezonancu nemamo liste čekanja, osim u Vojvodini, gde imamo problem sa 5.440 pacijenata. Nemamo ni liste čekanja za operaciju katarakte u državnim ustanovama, ostalo je nešto malo u privatnim ustanovama i na VMA - rekao je Lončar.

Kako je naveo, trenutno su najveći problem endoproteze kuka i kolena.

- Ostale su liste čekanja za ugradnju endoproteze kuka i kolena. To su brojevi koji postoje, ali i to bismo do sada rešili da nismo ušli u ovu krizu koja je bila u celoj državi. Imamo rešenje, ali to košta dosta - rekao je Lončar.

Na upadicu da je rešenje obećano još 2024. godine, Lončar je uzvratio:

- Ko je blokirao sve? Ko je blokirao bolnice i domove zdravlja? Ovo sve košta. Kada vam ne radi privreda, kada nema turizma, kada imate državu u takvom stanju, morate da razumete da biste operisali kukove i kolena, zbog kapaciteta koje imate, morate da radite popodne, subotom i nedeljom. Morate da potrošite više materijala, morate da platite ortopede i sve ljude koji rade - rekao je Lončar.

- Ovo su preozbiljne teme. Mislim da je mnogo bitno da građani imaju tačne informacije. Profesor Delić je rekao da imamo manje specijalista. Da, profesore Deliću, apsolutno ste u pravu, to kaže Batut. Ali ste dali jednu brojku, a ostale ste preskočili - rekao je Zlatibor Lončar.

- Lekara specijalista 2012. godine imali smo 15.309, a sada ih imamo 13.728. Dakle, imamo manjak od 1.581 specijaliste. Da vas ne podsećam da smo imali zabranu specijalizacija. Da li se slažete da je posledica toga to što danas imamo manjak specijalista? Mislim da tu nema dileme - rekao je Lončar.

- Doktora medicine smo 2012. godine u državnom zdravstvenom sistemu imali 20.960. Znate koliko ih danas imamo? 22.880. To je razlika od oko 1.900. Ovo je prebitno za Srbiju - naveo je Lončar.

- Na specijalizaciji je 2012. godine bilo 5.651 lekar, a danas ih je 9.152. To je 62 odsto više, oko 3.500 ljudi više. E to su, profesore Deliću, oni koji će danas, sutra i prekosutra postati specijalisti - rekao je Lončar.

- Medicinskih sestara bilo je oko 39.000, a danas ih je oko 48.000. Profesore Deliću, da li su ovo tačni podaci? Pretpostavljam da jesu, isti su oni koje ste i vi koristili - zaključio je Lončar.

Lončar je rekao da je cilj bio da se prekine praksa zapošljavanja bez konkursa.

- Morali smo da prekinemo niz zapošljavanja bez konkursa. Ja se nadam da se vi zalažete za to. Prekinuti niz zapošljavanja po političkoj liniji - rekao je Lončar.

Zatim je naveo podatak o 5.124 zdravstvena radnika koji su zaposleni kao najbolji studenti i najbolji učenici koji su završili srednje medicinske škole.

- Da li se po političkoj liniji zaposlilo 5.124 zdravstvena radnika kao najbolji studenti i najbolji koji su završili srednju školu? Je l’ to po političkoj liniji? Ta deca, njih 100 ili 200 najboljih godišnje, jesu li oni zaposleni po političkoj liniji? - upitao je Lončar.

On je zatim ponovo zatražio odgovor da li su podaci koje iznosi tačni.

- Je l’ ovo tačno? - pitao je Lončar.

Delić je odgovorio da jeste, uz napomenu da je tačno i da je postojala zabrana specijalizacija, protiv čega je, kako je rekao, bio. Lončar je potom otvorio pitanje načina zapošljavanja u ranijem periodu.

- Profesore Deliću, je l’ nije bilo konkursa? Je l’ bio cenovnik u vaše vreme - 12, 10, 8 hiljada evra da se zaposli neko ili da li je član političke partije? - upitao je Lončar.

Delić je odgovorio da u njegovo vreme toga nije bilo i da nikada nije bio na vlasti.

Odgovarajući na predlog da lekar po završetku fakulteta dobije posao i potom sam odlučuje koju će specijalizaciju da izabere, Lončar je rekao.

- To što pričate je bajka, ne može svako sam da bira specijalizaciju. Vidim u vama dobru nameru, ali nemojte da se ljutite. To što vi pričate, to je bajka.

Lončar je rekao da takav model ne može da funkcioniše bez procene sposobnosti i potreba sistema.

On je zatim naveo konkretne primere.

- Znate koliko faktora ima? Neko voli da bude mikrohirurg, a trese mu se ruka. I šta ćete onda? Da mu ispunite želju da bude mikrohirurg, a on ne može nikada da završi tu specijalizaciju? Neko želi da bude ginekolog, a nije rođen za to. Šta mislite, da li je to moguće? - rekao je Lončar.

Lončar je poručio da građanima mora da se govori ono što je realno, a ne ono što lepo zvuči.

-Sve je to lepo i stvarno imate dobru nameru, ali je to nerealno. Moramo građanima da kažemo šta je realno - rekao je Lončar.