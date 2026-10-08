- Evo, poštovani građani Srbije, ovo je grafikon kako je devizni kurs u Srbiji izgledao od 2009. do 2012. godine, kada je Dejan Šoškić postao predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije i guverner Narodne banke Srbije Zašto ovo govorim? Ima poentu, samo mi dozvolite 1 minut. Dakle, ovaj devizni kurs je sa 80, 90 dinara za 1 evro otišao čak na skoro 120 dinara. To je bila reakcija Dejana Šoškića na tu krizu koja je bila mnogo manja 2008. nego što je sada ova kriza koja se dešava u svetu. Posledice ove politike Dejana Šoškića su bile: povećanje nezaposlenosti na 25,9%, stotine hiljada ljudi koje su ostale bez posla, plate i penzije koje su u realnom iznosu padale iz dana u dan, iz meseca u mesec. Hoću da građani Srbije ovo znaju. Evo, znate li kolika je prosečna zarada bila 2008. u Srbiji pre mandata Dejana Šoškića? Bila je 402 evra. Znate kolika je prosečna zarada bila po isteku mandata Dejana Šoškića? 360 evra. Dakle, kroz dvocifrenu inflaciju, kroz to što je uništio dinar. Ja ga zato nazivam najvećim uništiteljem dinara u istoriji. Doveo je do toga da građani Srbije trpe. Dakle, padale su plate, padale su penzije, stotine hiljada ljudi je ostalo bez posla. A s druge strane, u ovom trenutku, pogledajte samo ovaj grafikon, poštovani građani Srbije. Dakle, poslednjih 10 godina, uprkos tolikim krizama, imate stabilan devizni kurs, nikada nižu stopu nezaposlenosti i nikada veću stopu zaposlenosti - pojasnio je Mali.