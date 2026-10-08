"PRODALI STE NIS ZA 400 MILIONA, A BIO JE VREDAN OKO 2 MILIJARDE EVRA" Siniša Mali postavio na mesto Dušana Nikezića: Zašto ste onda dozvolili to?!
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali odgovorio je večeras Dušanu Nikeziću povom navoda oko NIS.
- Prvo je neverovatno da on pominje temu naftne industrije Srbije. Sada su se oni našli da će oni da ponovo, ne znam, kupe naftnu industriju Srbije od Ruske Federacije i Gazprom Nefta, a to je osoba koja je učestvovala u prodaji NIS-a ruskoj strani 2008. godine. Pa zašto ste tada, gospodine Nikeziću, prodali naftnu industriju Srbije i zašto ste nas doveli u tu situaciju da zavisimo od drugih? Da ne pričam o tome da je procena vrednosti naftne industrije Srbije bila oko 2 milijarde evra, a vi ste prodali za 400 miliona. Tako da je pitanje samo gde je ta razlika u ceni - naveo je Mali.
On je potom odgovori Nikeziću oko navoda za cene goriva.
- Drugo, po pitanju cene goriva. Dakle, više puta govorite o ceni goriva Srbija u odnosu na Makedoniju. Nikako nećete da kažete kakva je razlika između ekonomske politike u Srbiji i ekonomske politike u Makedoniji. Kada pogledate prosečnu platu u Makedoniji, koja je 788 evra, i prosečnu zaradu u Srbiji, koja je 1.030 evra, vi za prosečnu zaradu u Makedoniji možete da kupite 501 litar dizela po njihovim cenama, za prosečnu zaradu u Srbiji 513 litara dizela za prosečnu zaradu u Srbiji - pojasnio je Mali.
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