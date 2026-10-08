- Prvo je neverovatno da on pominje temu naftne industrije Srbije. Sada su se oni našli da će oni da ponovo, ne znam, kupe naftnu industriju Srbije od Ruske Federacije i Gazprom Nefta, a to je osoba koja je učestvovala u prodaji NIS-a ruskoj strani 2008. godine. Pa zašto ste tada, gospodine Nikeziću, prodali naftnu industriju Srbije i zašto ste nas doveli u tu situaciju da zavisimo od drugih? Da ne pričam o tome da je procena vrednosti naftne industrije Srbije bila oko 2 milijarde evra, a vi ste prodali za 400 miliona. Tako da je pitanje samo gde je ta razlika u ceni - naveo je Mali.