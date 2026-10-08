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Siniša Mali odgovorio je Dejanu Šoškiću na njegove optužbe o korupciji tako što je otvorio pitanje Šoškićevog angažmana u privatnoj firmi u periodu kada je bio na funkciji u Narodnoj banci Srbije, iznoseći pritom veoma teške optužbe.

- Da li ste u isto vreme bili direktor u firmi koja se zove Centar za investicije i finansije. U isto vreme kada je bio predsednik Saveza guvernera Narodne banke, bio je i direktor u privatnoj firmi. Tek u julu mesecu 2009. prestao je da bude direktor, znači 43 meseca obavljao dve funkcije - naveo je Mali.

On je dodao da je Šoškić godinu danas kasnije suvlasnik u privatnoj firmi, a da je u vreme njegovog mandata je ta firma prodavala softver bankama i osiguravajućim društvima.

- Ta njegova firma. Primer konflikta interesa par ekslenas. Ne samo da je neznalica, on je kriminalac i lopov. Za vreme svog madnata stavljao novac u džepove, dok su građani gubili poslove i radna mesta. On je predloga za predsednika vlade te Studentske liste. Ukoliko blokaderi dođu na vlast ovo će vam biti premijer - kaže Mali. 

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