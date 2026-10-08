Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali rekao je večeras da su Dejan Šoškić i Dušan Nikezić imali priliku da urade nešto dok su bili na vlasti, ali da to nisu uradili.

- Imali ste priliku sada da čujete gospodina Nikezića i gospodina Šoškića, dakle dve osobe koje su upravljale ekonomskom politikom Republike Srbije do 2012. godine. I malopre sam rekao "ostavili kolaps", dakle od pada dinara, od istorijske nezaposlenosti, od "nikada niže penzije". Zašto to pominjem? Zato što su se sada našli pametni - rekao je Mali i nastavio:

- Sad neki Šoškić i Nikezić pričaju, dakle imali su priliku u svoje vreme, i pokazali su se kako ne znaju. A pogledajte sad, oni, ako dođu, znate, oni bi na neki drugačiji način, ne znam kako, uradili. Pa ne biste, gospodine Šoškiću, u julu mesecu ove godine, rekli ste sami da su plate u Srbiji visoke i da ih treba smanjiti. To je vaš ekonomski program.