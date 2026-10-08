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Republička izborna komisija (RIK) utvrdila je večeras zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2.418 kandidata.

Odluka će u skladu sa zakonom biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije najkasnije 15 dana pre dana glasanja, odnosno najkasnije do 9. oktobra.

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević rekao je da zbirna izborna lista sadrži sve izborne liste sa ličnim imenima svih kandidata za narodne poslanike i podacima o godini njihovog rođenja, zanimanju i mestu prebivališta, a redosled izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje se prema redosledu kojim su proglašeni.

"U opštini, gradu, u kojima na dan raspisivanja izbora u službenoj upotrebi jezik nacionalne manjine, pored izborne liste koja se štampa na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, izrađuje se i zbirna izborna lista na jeziku i pismu nacionalne manjine, istim oblikom i veličinom slova. Ova zbirna izborna lista mora biti vidno istaknuta na biračkom mestu za vreme glasanja, što znači da se dostavlja i biračkim odborima. Takav glasački listić sadrži nazive izbornih lista prema redosledu utvrđenom na zbirnoj izbornoj listi, sa imenom i prezimenom prvog kandidata sa izborne liste", rekao je Dimitrijević.

Istakao je da statistička analiza izbornih lista za ove parlamentarne izbore na osnovu 18 proglašenih lista pokazuje da je ukupno predloženo 2. 418 kandidata i dodao da je sedam lista na izbore idu sa maksimalnim brojem od 250 kandidata za poslanike Skupštine Srbije.

"To su lista 'Aleksandr-Vučić-Ujedinjena Srbija', lista Ivice Dačića, Studentska lista, lista Rasima Ljajića, Savez vojvođanskih Mađara, Autentična desnica dr Miloša Jovanovića i lista Bogoljuba Karića. Dakle, svako od njih ima tačno 250 imena"

Dodao je da drugu grupu čine liste koje imaju manje od 250 kandidata, "Evropska Srbija" Marinike Tepić i Zdravka Ponoša sa 248 kandidata, lista Usame Zukulića sa 181 kandidatom i manje liste: Vladimir Gajić Bunt sa 50 kandidata, Liberalno-zelena stranka sa 45 kandidata, SDA Sandžaka 35, Majka Srbija Gruda 28, Ruska stranka 25, Koalicija Snaga sa 22 kandidata, Rusko-srpsko jedinstvo 15, Albanska koalicija 10, i na kraju najmanja lista "Ćale ovo je za tebe" sa devet kandidata.