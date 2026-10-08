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Bivši guverner narodne banke Srbije Dejan Šoškić, za čije vreme je ekonomija zemlje doživela ogroman sunovrat, pokušao je večeras u debati na RTS da iznese neistine o ekonomiji Srbije od 2012. godine, ali je na svaku svoju tvrdnju dobijao argumentovan odgovor ministra u tehničkom mandatu Siniše Malog.

Šoškić je tokom debate neprekidno upadao Malom u reč, prekidao ga, a njegova nervoza posebno je postala vidljiva kada je ministar u tehničkom mandatu počeo da iznosi dokaze o korupciji za vreme mandata bivšeg guvernera.

Nije dozvoljao iznošenje činjenica, za sve je imao svoje "objašnjenje", ali je na kraju ostao bez reči na jedno pitanje koje mu je Mali postavio:

Naime, na kraju debate Siniša Mali je Šoškića upitao da li je u Srebrenici bio genocid.

- Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" zastupa tezu da nastavimo intenzivan rast naše ekonkmije, podižemo plate, penzije, zaradu. Da ostavimo generacijama bolje sutra. Zastupamo rad, red i disciplinu. Ono što nisam čuo od Šoškića, kakav je stav vaš po pitanju genocida u Srebrenici. Da li je bio ili nije bio? Opet nemate odgovor da li je u Srebrenici bio genocid? - upitao je Mali Šoškića.

Odgovor, ipak, nije dobio.