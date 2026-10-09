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Siniša Mali bio je gost jutarnjeg programa na televiziji Pink, gde je govorio o sinoćnoj debati na RTS, a govorio je i o rezultatima politike Dejana Šoškića.

- Sinoć sam u debati na RTS, tri na jednog i to na državoj TV, dakle toliko o diktaturi. Ono što sam juče pokušao da ukažem, to je koliki je Dejan Šoškić, koji je kandidat za premijera, hteo sam da dokažem koliki je lopov i kriminalac. 26. marta 2009. postaje predsednik saveta guvernera. U isto vreme je i direktor firme Centar za investicije i finansije, i osnivač te iste firme. Obavlja funkciju 4 meseca predsednika saveta, i evo izveštaj iz APR kada je skinut sa mesta direktora. Ta privatna firma prodaje softvere bankama - rekao je Siniša Mali.

On je naglasio da je Šoškić tako ucenjivao banke da moraju da kupuju njegov softver.

Foto: Pink Printscreen

- Znate li da je ucenjivao Privrednu banku. Samo da vidite o kakvom se lopovu radi. Za to vreme, dok je sebi stavljao pare u džep. A u isto vreme dinar gubi 50% vrednosti u njegovom mandatu. Ljudi ostaju bez posla, penzije i plate gube vrednost, i dvocifrena inflacija. Znači kolaps srpske privrede - podsetio je Mali na rezultate Šoškićeve politike.

Mali je rekao da je 4,9 miliona dinara mesečno plaćala samo Privredna banka.

- Tu je bilo Takovo osiguranje, Dunav osiguranje, još banaka... Sramota za osobu koja je na takav način uništavala banke. Uništio si dinar lopužo, sebi si strpao pare u džep. U istoj emisiji je juče bio i Nikezić. Koji je takođe do 2012. bio u vlasti. To je vreme gde ste i gubili plate i penzije i radna mesta. Kolaps srpske privrede, najmračniji period. I da podsetim, Nikezić koji priča o korupciji, evo ko stoji iza njega - Đilas sa prihodima u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda. Juče ste imali prilike da vidite dve velike lopuže i kriminalnca - Šoškić i Nikezić. Da biste čuli obojicu sinoć da kažu ne mi ako dođemo na vlast biće sve drugačije. Vi ste vodili Srbiju, pokazali ste sve - naglasio je on.

Foto: Pink Printscreen

Mali podseća da je Šoškić u julu rekao da su plate u Srbiji visoke i da ih treba smanjiti, kao i da dinar treba oslabiti.

- Kome to odgovara? Najveću korist su imali tajkuni. Oni koji uzimaju kredite - padaju u vrednosti, oni te kredite nisu ni vraćali. Zato je propala Privredna banka, Univerzal banka, Agro banka u njegovo vreme. Cenu su platili građani Srbije. Sada hoće da se vrate na vlast. Nema tu mladosti, imate reciklirane kadrove od Šoškića i Nikezića, do Kokanovića, Bakića... - naglasio je Mali.

On je rekao da je Expo najveća razvojna šansa.

Foto: Pink Printscreen

- Podižemo Srbiju. Nakon toga očekujemo još brži rast. Njih baš to briga, naravno jer im interes građana Srbije nije priritet. Srbija treba da stane, da se raspada, a da se oni bogate. Zamislite kažu oni će ako pobede da ponište EXPO. Imate na sajtu javnih nabavki sve nabavke za EXPO. Sve je javno i transparentno. U njihovo vreme svaka javna nabavka je bila da strpaju pare sebi u džep - kazao je Mali.

Naglasio je i da blokaderi nemaju odgovor ni na jedno važno pitanje.