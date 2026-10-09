Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", pozvao je građane na veliki skup u Kragujevcu večeras.

- Idemo da ih pobedimo! Da ih pobedimo sve! I da Srbija ide napred. Živela Srbija - čuju se na snimku reči Aleksandra Vučića.

Prepoznatljivi šumadijski duh biće jedan od glavnih motiva večeri, uz pesmu i atmosferu koja će se smenjivati tokom čitavog događaja.

Poseban akcenat stavljen je na detalje koji simbolizuju Srbiju - srpske zastave, tradicionalne motive i obeležja koja će dodatno doprineti atmosferi u Hali "Jezero".

Očekuje se da prostor bude ispunjen bojama srpske trobojke, dok će muzika i program biti prilagođeni publici svih generacija.

Pesmama koje decenijama slave Srbiju i njen narod i oslikavaju pravi duh Šumadije građane će "zagrejati" nastupi poznatih estradnih zvezda - Lepe Lukić, Dragice Radosavljević Cakane, Sestara Gobović i Snežane Đurišić, što će dodatno doprineti atmosferi u hali "Jezero".

Skup će upotpuniti i govor bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, koji će svoju poruku građanima poslati u okviru glavnog dela programa, a onda će uslediti vrhunac večeri, kada će za govornicu izaći Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija“.

Vučić će tom prilikom predstaviti program, ideje i planove liste "Ujedinjena Srbija" za razvoj i budućnost zemlje u narednim godinama, a kako saznajemo, Vučićevo obraćanje imaće i jedan deo koji do sada nije bio uobičajen na ovakvim skupovima. Naime, posebno atraktivna biće sama završnica programa jer će kraj skupa obeležiti spektakl koji će zaokružiti ceo događaj i ostaviti snažan utisak na prisutne.

BONUS VIDEO: