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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je danas da će otkriti kako se organizuju debate na RTS i N1.

Vučić je na svom Instagramu najavio uživo emitovanje preko Instagrama i TikToka tokom njegovog putovanja po Šumadiji u kojem će otkriti i čime se sve služe oni koji žene da sprovedu revoluciju u Srbiji.

- Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji - uživo na TikToku i Instagramu. Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se sve služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji. Mogu da rade šta god hoće - Ujedinjena Srbija pobeđuje - poručio je Aleksandar Vučić.

 (Kurir.rs)

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