Politika
"OTKRIĆU VAM KAKO SE ORGANIZUJU DEBATE NA RTS I N1" Vučić najavio uživo raskrinkavanje: Saznaćete čime se služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji!
- Aleksandar Vučić najavio je da će uživo otkriti kako se organizuju debate na RTS-u i N1.
- Poručio je da će govoriti i o tome čime se služe oni koji, kako kaže, žele da sprovedu revoluciju u Srbiji.
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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je danas da će otkriti kako se organizuju debate na RTS i N1.
Vučić je na svom Instagramu najavio uživo emitovanje preko Instagrama i TikToka tokom njegovog putovanja po Šumadiji u kojem će otkriti i čime se sve služe oni koji žene da sprovedu revoluciju u Srbiji.
- Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji - uživo na TikToku i Instagramu. Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se sve služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji. Mogu da rade šta god hoće - Ujedinjena Srbija pobeđuje - poručio je Aleksandar Vučić.
(Kurir.rs)
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