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Gostujući u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji, Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti i Vladimir Kljajić, politikolog naglasili su da otvorena podrška koja doskorašnjem predsedniku Aleksandru Vučiću stiže od vodećih državnika sa Istoka i Zapada predstavlja neoboriv dokaz međunarodnog ugleda zemlje i kontinuiteta samostalne spoljne politike.

- Pre svega, to nam potvrđuje da je dosadašnja politika bila ispravna. Uspeli smo da očuvamo prijateljske odnose u vremenu kada gotovo svi međusobno ratuju. S druge strane, to pokazuje da je reč o lideru koji uživa poverenje svetskih državnika spremnih da sa njim nastave saradnju, bilo sa pozicije premijera ili neke druge funkcije - započeo je Vujinović.

On je dodao da su samostalnost i nesvrstanost temelj srpske diplomatije kroz istoriju.

- Srbija, kroz koncept vojne i političke neutralnosti i nesvrstavanja na kojem se mora svakodnevno raditi, dokazuje da je izabrala pravi put. Spoljna politika Srbije nije kreativni izum Aleksandra Vučića - kako je i sam istakao, već kontinuitet koji srpski državnici grade vekovima unazad - poručio je Vujinović.

Nikola Vujinović, istraživač studija bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Lični kontakti premošćuju prepreke na međunarodnoj sceni

Politikolog Vladimir Kljajić smatra da je upravo specifičan pristup diplomatiji omogućio zemlji da prevaziđe brojne pritiske, uključujući i zahteve za uvođenje sankcija Rusiji.

- Uspeli smo da prevaziđemo određene prepreke u međunarodnim odnosima upravo zahvaljujući ličnim kontaktima i odnosima koji su uspostavljeni sa svetskim liderima. To je potvrda da je Srbija na Zapadnom Balkanu prepoznata kao ključni faktor stabilnosti. Povlačenjem konkretnih poteza pokazali smo da vodimo mudru politiku, dok je Aleksandar Vučić državne interese uvek stavljao na prvo mesto. Takođe, pružanjem podrške Ukrajini Srbija je dokazala svoju principijelnost i time u potpunosti ućutkala sve one koji su našu zemlju optuživali da je 'ruska gubernija' ili 'sovjetski špijun' - istakao je Kljajić.

02:43 Vladimir Kljajić: Vučić je državne interese uvek stavljao na prvo mesto Izvor: Kurir televizija

Komentarišući način vođenja državnih poslova i predstojeće formiranje Vlade, Kljajić navodi da pravac spoljne i regionalne politike ostaje nepromenjen.

- Predsednik Vučić najviše veruje u sopstveni rad, zbog čega je često preuzimao i operativne poslove koje je, da su okolnosti bile drugačije, mogao nekome da delegira. Naravno, tim ljudi sa kojima sarađuje izuzetno je važan. Videćemo kakav će biti sastav nove Vlade Srbije i kakva nas personalna rešenja očekuju, ali kada je reč o strateškom opredeljenju, ono je jasno, vodi se politika koja ide isključivo u prilog Srbiji. Pored toga, regionalna saradnja je ključna, jer je Srbija potrebna regionu, baš kao što je i region potreban Srbiji - poručio je Kljajić.

Vladimir Kljajić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Odgovor na kritike iz Zagreba

Osvrćući se na poruke iz Hrvatske, poput nedavnih izjava rektora Sveučilišta odbrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman" Iva Lučića, Kljajić naglašava da reakcije iz susedstva pokazuju razliku u političkim vizijama.

- Kada je reč o Hrvatskoj, smatram da su ostali zarobljeni u prošlosti, dok predsednik Aleksandar Vučić nastupa mudro i usmeren je ka budućnosti, pre svega ka projektu EXPO, za koji je već veliki broj zemalja potvrdio učešće. Nažalost, deluje da trenutno nemamo zajednički jezik, jer politika kakvu vodi Hrvatska nema perspektivu ni u samoj Evropskoj uniji, koja je takođe okrenuta budućnosti. Naš fokus mora biti na privlačenju novih investicija i podizanju životnog standarda građana, a ne na produbljivanju političkih sukoba od kojih niko nema koristi - poručio je Kljajić.

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Kurir.rs

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