- Znate li da je ucenjivao Privrednu banku. Samo da vidite o kakvom se lopovu radi . Za to vreme, dok je sebi stavljao pare u džep. A u isto vreme dinar gubi 50% vrednosti u njegovom mandatu. Ljudi ostaju bez posla, penzije i plate gube vrednost, i dvocifrena inflacija. Znači kolaps srpske privrede - podsetio je Mali na rezultate Šoškićeve politike.

- Tu je bilo Takovo osiguranje, Dunav osiguranje, još banaka... Sramota za osobu koja je na takav način uništavala banke. Uništio si dinar lopužo, sebi si strpao pare u džep. U istoj emisiji je juče bio i Nikezić. Koji je takođe do 2012. bio u vlasti. To je vreme gde ste i gubili plate i penzije i radna mesta. Kolaps srpske privrede, najmračniji period. I da podsetim, Nikezić koji priča o korupciji, evo ko stoji iza njega - Đilas sa prihodima u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda. Juče ste imali prilike da vidite dve velike lopuže i kriminalnca - Šoškić i Nikezić. Da biste čuli obojicu sinoć da kažu ne mi ako dođemo na vlast biće sve drugačije. Vi ste vodili Srbiju, pokazali ste sve - naglasio je on.