"HTEO SAM DA DOKAŽEM KOLIKI JE LOPOV I KRIMINALAC U PITANJU" Mali o koruptivnim radnjama Dejana Šoškića, zbog ovoga je blokaderski prvak juče prekidao debatu
Potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali gostovao je u Jutarnjem programu TV Pink, i govorio je o koruptivnim radnjama jednog od blokaderskih prvaka Dejana Šoškića, kog je sinoć ućutkao u debati na RTS.
Govoreći o Šoškiću, Mali je rekao da je želeo da dokaže koliki je lopov i kriminalac u pitanju.
- 26. marta 2009. postaje predsednik saveta guvernera. U isto vreme je i direktor firme Centar za investicije i finansije, i osnivač te iste firme. Obavlja funkciju 4 meseca predsednika saveta, i evo izveštaj iz APR kada je skinut sa mesta direktora. Ta privatna firma prodaje softvere bankama - rekao je Siniša Mali.
On je naglasio da je Šoškić tako ucenjivao banke da moraju da kupuju njegov softver.
- Znate li da je ucenjivao Privrednu banku. Samo da vidite o kakvom se lopovu radi. Za to vreme, dok je sebi stavljao pare u džep. A u isto vreme dinar gubi 50% vrednosti u njegovom mandatu. Ljudi ostaju bez posla, penzije i plate gube vrednost, i dvocifrena inflacija. Znači kolaps srpske privrede - podsetio je Mali na rezultate Šoškićeve politike.
Mali je rekao da je 4,9 miliona dinara mesečno plaćala samo Privredna banka.
- Tu je bilo Takovo osiguranje, Dunav osiguranje, još banaka... Sramota za osobu koja je na takav način uništavala banke. Uništio si dinar lopužo, sebi si strpao pare u džep. U istoj emisiji je juče bio i Nikezić. Koji je takođe do 2012. bio u vlasti. To je vreme gde ste i gubili plate i penzije i radna mesta. Kolaps srpske privrede, najmračniji period. I da podsetim, Nikezić koji priča o korupciji, evo ko stoji iza njega - Đilas sa prihodima u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda. Juče ste imali prilike da vidite dve velike lopuže i kriminalnca - Šoškić i Nikezić. Da biste čuli obojicu sinoć da kažu ne mi ako dođemo na vlast biće sve drugačije. Vi ste vodili Srbiju, pokazali ste sve - naglasio je on.