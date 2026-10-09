NAROD JE I DRAŠKOVIĆA DOČEKIVAO S KIFLICAMA, ALI ZA NJEGA NIJE GLASAO! Živkov razbio iluzije Studentske liste: "Građani će glasati za autoritet" (VIDEO)
Sociolog Ivan Živkov poručio je da srdačan doček i podrška građana širom Srbije ne garantuju izbornu pobedu Studentske liste, istakavši da će većina birača ipak glasati za Aleksandra Vučića i onoga ko predstavlja autoritet na televiziji.
Voditelj je najpre upitao Živkova da li misli da će Vučić da pobedi na izborima 25. oktobra, sudeći da je favorit po kladionicama, na šta mu je on odgovorio:
- Pa, ne zbog kladionica, sad ste me ponovo naveli na teren da deluje kao da širim nekakav defetizam i da ne postoji nikakva nada za promenama - rekao je on za blokadersku "Nova S".
Živkov je podsetio na anegdotu sa početka višestranačja u Srbiji, kada je jedan domaćin veoma srdačno ugostio Vuka Draškovića, ali mu je iskreno poručio da će za njega da glasa "kad bude vlast".
- Dobro je što su studenti išli od mesta do mesta, pre svega je za njih dobro, da oni vide i čuju te ljude i da shvate kakva Srbija zaista jeste. Što se tiče tih ljudi, ja ću podsetiti na jednu anegdotu još, s početka našeg višestranačja kada je jedan domaćin vrlo srdačno dočekao Vuka Draškovića, ali mu je rekao za tebe ću glasati kad ti budeš vlast. I to je ja mislim nešto što je nepromenjeno u Srbiji. Naši ljudi po unutrašnjosti, po malim mestima su vrlo srdačni domaćini, oni svakog dočekaju vrlo lepo, ugoste ga i upute mu lepe reči, saslušaju ga.
Ali to ne znači da će za njega glasati. Ja mislim da je to jedna zamka ako su ti mladi ljudi poverovali da će svako od onih ljudi koji su im izneli piće, kiflice, da će glasati za njih. Kada dođe glasanje oni će glasati za onog ko je autoritet na televizijama - zaključio je Živkov.