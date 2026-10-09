to se u srbiji nije promenilo

to se u srbiji nije promenilo

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Sociolog Ivan Živkov poručio je da srdačan doček i podrška građana širom Srbije ne garantuju izbornu pobedu Studentske liste, istakavši da će većina birača ipak glasati za Aleksandra Vučića i onoga ko predstavlja autoritet na televiziji.

Ivan Živkov Foto: Printscreen Nova S

Voditelj je najpre upitao Živkova da li misli da će Vučić da pobedi na izborima 25. oktobra, sudeći da je favorit po kladionicama, na šta mu je on odgovorio:

- Pa, ne zbog kladionica, sad ste me ponovo naveli na teren da deluje kao da širim nekakav defetizam i da ne postoji nikakva nada za promenama - rekao je on za blokadersku "Nova S".

Živkov je podsetio na anegdotu sa početka višestranačja u Srbiji, kada je jedan domaćin veoma srdačno ugostio Vuka Draškovića, ali mu je iskreno poručio da će za njega da glasa "kad bude vlast".

- Dobro je što su studenti išli od mesta do mesta, pre svega je za njih dobro, da oni vide i čuju te ljude i da shvate kakva Srbija zaista jeste. Što se tiče tih ljudi, ja ću podsetiti na jednu anegdotu još, s početka našeg višestranačja kada je jedan domaćin vrlo srdačno dočekao Vuka Draškovića, ali mu je rekao za tebe ću glasati kad ti budeš vlast. I to je ja mislim nešto što je nepromenjeno u Srbiji. Naši ljudi po unutrašnjosti, po malim mestima su vrlo srdačni domaćini, oni svakog dočekaju vrlo lepo, ugoste ga i upute mu lepe reči, saslušaju ga.