"ZAMISLITE KAKVI SU IM ŠARLATANI NA LISTI KAD SU PRVOG SKLONILI IZ MEDIJA" Đukanović: Do nogu su potučeni, a nesrećnog Srdanovića više ne puštaju ni da govori!
Advokat i član Predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović izjavio je da su predstavnici Studentske liste izgubili sva dosadašnja televizijska sučeljavanja sa predstavnicima liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
- Ono što je konstanta u ovoj kampanji je činjenica da su predstavnici lažne studentske liste izgubili u svakoj debati sa predstavnicima liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Bukvalno su do nogu potučeni i jasno je pokazano javnosti da su šuplji kao lavor. Zanimljivo je i to da onog nesrećnog Srdanovića koji im je prvi na listi više nigde ne puštaju da govori, čak ni da se pojavljuje. Tip je odjednom nestao. Možete samo da zamislite kakvi su im šarlatani na listi kada su prvog tako brutalno sklonili iz medija - napisao je Đukanović na Iksu.
Podsećamo, sinoć je na RTS-u održana je ekonomska debata u emisiji "Takovska 10", a učestvovali su predstavnici četiri izborne liste: Siniša Mali, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Dejan Šoškić, "Studentska lista - Studenti pobeđuju", Miloš Jovanović, "Autentična desnica – Dr Miloš Jovanović" i Dušan Nikezić, "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš".
Očigledno je bilo da su trojica protiv jednog, Siniše Malog,koji je uspeo da se izbori i argumentima i dokazima rasturi političke protivnike.