- Ono što je konstanta u ovoj kampanji je činjenica da su predstavnici lažne studentske liste izgubili u svakoj debati sa predstavnicima liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija. Bukvalno su do nogu potučeni i jasno je pokazano javnosti da su šuplji kao lavor. Zanimljivo je i to da onog nesrećnog Srdanovića koji im je prvi na listi više nigde ne puštaju da govori, čak ni da se pojavljuje. Tip je odjednom nestao. Možete samo da zamislite kakvi su im šarlatani na listi kada su prvog tako brutalno sklonili iz medija - napisao je Đukanović na Iksu.