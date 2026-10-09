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Predsednik SNS Miloš Vučević pozvao je građane danas na veliki skup u Kragujevcu.

- Pozdrav, dragi prijatelji. Krećemo uskoro za Kragujevac. Čeka nas veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Idemo da čujemo važne poruke od našeg kandidata za predsednika Vlade. Još jednom da pokažemo da je ujedinjena Srbija jedina Srbija koja pobedjuje. Zato svi u Kragujevac. Vidimo se popodne. Hala "Jezero", lista broj 1, pobednička lista "Aleksandar Vučić -  Ujedinjena Srbija".

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