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Kadidat Studentske liste Jovo Bakić, koji sa bine blokadera preti "dinastanjem" i "prženjem" političkim protivnicima, isto je tako vatreno podržao Luku Maksimovića (poznatijeg kao Ljubiša Preletačević Beli) tokom predsedničke kampanje 2017. godine.

Bakić je bio jedan od retkih istaknutih intelektualaca koji se aktivno uključio u podršku pokretu "Sarmu probo nisi" (SPN). Govorio je na završnom predizbornom mitingu Belog Preletačevića u Mladenovcu.

Jovo Bakić na mitingu Ljubiše Preletačevića Belog u Mladenovcu Foto: Printscreen Insajder

- Zašto Beli? Zato što je sve crno u Srbiji. Nama je potrebno da nema sekiracije. Mi smo poniženi, uvređeni, a Beli je tu da pokaže put poniženima i uvređenima. On je fiktivna ličnost, ali pokazuje put ka promeni jednog fiktivnog i bolesnog sistema. Beli je svetlo na kraju tunela, ne kao ličnost, nego kao sistem - naveo je tada Bakić.

A kako se vidi na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama, Bakić je više nego aktivno bio uz Belog, pa je na završnom skupu Preletačevića bio s njim i na bini.