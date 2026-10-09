"POZIVAM VAS DA SVI DANAS DOĐEMO U KRAGUJEVAC I DAMO PODRŠKU NAŠEM NOVOM PREDSEDNIKU VLADE" Siniša Mali pozvao građane na veliki skup
- Siniša Mali poručio je da srpska ekonomija jača, uz rast plata i penzija i ulaganja u auto-puteve, bolnice, škole i brze pruge
- Pozvao je građane da danas u 18 časova dođu u halu 'Jezero' u Kragujevcu i podrže politiku Aleksandra Vučića
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali pozvao je građane da danas u 18 časova dođu na skup u hali "Jezero" u Kragujevcu i pruže podršku politici Aleksandra Vučića, nosiocu liste "Ujedinjena Srbija".
- Dragi prijatelji, dobro jutro. Srpska ekonomija je nikad jača. Rastu nam plate, rastu nam penzije, investiramo i gradimo auto-puteve, nove bolnice, nove škole, brze pruge. I kako je Aleksandar Vučić rekao, moramo još više da pokažemo brigu prema ljudima, da investiramo u naše obrazovanje, u zdravstvo i u vodoprivredu. To su nam prioriteti za budućnost - rekao je Siniša Mali preko svog Instagrama.
Pozvao građane na veliku skup u Kragujevcu
On je pozvao sve građane da dođu na veliku skup u Kragujevcu i pruže podršku politici Aleksandra Vučića.
- I da bi dali takvu podršku politici Aleksandra Vučića, pozivam vas da svi danas dođemo u Kragujevac na skup u hali "Jezero" u 18 časova da damo podršku našem predsedniku i novom predsedniku Vlade Republike Srbije 25. oktobra. Živela Srbija, "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", lista broj 1 - rekao je Siniša Mali.
(Kurir.rs)