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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, krenuo je na put po Šumadiji pred večerašnji veliki skup u Kragujevcu koji počinje u 18. časova.

- Dobar dan svima, idemo ka Mladenovcu, Topoli, obilazimo Šumadiju danas. Divno je obilaziti Šumadiju, a posebno će biti divno kada uradimo Vožd Karađorđe. To će biti čudesan napredak. Nedaleko odavde, kilometar, krenuli su pripremni radovi, postavljanje kampa i svega drugog. Radi dobra firma, ti Kinezi dobro i brzo rade - kazao je on.

Kaže da su danas 92 godine od ubistva kralja Aleksandra.

Foto: TikTok

- Obići ću Topolu i Oplenac, jedan od ljudi prema kojima kroz istoriju nismo bili fer, ali nije jedini. Sad ću doduše nešto drugo, ne znam da li ste primetili da sve ono što smo govorili, i ono što sam mislio da će blokaderi studenti da promene u svojoj kampanji, na kraju se nije dogodilo. Zato što oni koji upravljaju svime, od Pajtića pa do međunarodnog nivoa, očigledno vole da se igraju simbola i da nas ponižavaju na najgori način - rekao je on.

Vučić dodaje da oni žele produžetak najodvratnije vlasti, onih koji su bili do 2012, i da smo dočekali da vidimo spot blokadera.

- Osim što je mračan, kao i njihovi skupovi i sve što rade, i što je promašio temu, ima nešto što je zanimljivo, ne znam da li ste to zapazili. Njihov kalendar o siromašenju, korupciji, krenuo je od 2012. godine. Oni hoće da nam kažu tri stvari, i namerno ovako pokazujem, zato što oni neće da pokažu tri prsta onako kako se to radi. Oni kažu da su nastavljači DOS-ove politike, i da će nastaviti da pljačkaju. Pod dva, kažu da izborom Dejana Šoškića, i upravo ovakvim spotom, nastavljaju njegovu monetarnu politiku, to znači 200 dinara za evro, i da će ponovo Šoškić i njegovi nastaviti takvu politiku - kazao je on.

I treće, oni se sprdaju sa svima nama, i kažu da ćemo tek videti kako će da pljačkaju.

- Oni se i ne trude mnogo na duelima, ubedljivo su ih izgubili, ne računajući onaj gde prvi na listi ne sme da se pojavi. Ovi drugi koji su tobož stručni, bace peškir posle 30 sekundi i ništa ne kažu. Ovi iz Đilasove stranke se nekako bore i kažu nešto, a ovi sa studentske liste nit znanja nit struke. Ali ima nešto zanimljivo u svemu tome. Pogledao sam 10 minuta kako je izgledao duel o zdravstvu, gledao sam Anu koja ih je rasturila. Ali ovo zdravstvo videli ste razliku - ozbiljan ministar koji ima argumentaciju, reč je o Zlatiboru Lončaru, i videli ste nekog Andrića. Ako je to budućnost, nama od zdravstva ni "z" ne bi ostalo - rekao je on.

Foto: TikTok

Vučić ističe kada blokaderi vide nemoć i da gube debatu, onda im u pomoć priskaču "objektivni" novinari.

- Samo pogledajte poslednjih pet minuta, pa da vidite vickasta i pametna pitanja. Zato mene i ne zovu, njihove prevare sam raskrinkao i sa lakoćom sa prevarantima izlazim na kraj. I zato neće oni u duel sa mnom, niti novinari, niti njihovi politički predstavnici. Šta da radite. Preživeću bez njih, ali je to neverovatno, to da se dogodi na nekoj televiziji. I zamislite kaže novinarka ne možeš da gledaš u tu kameru, to je samo za mene. Majke ti? To samo pokazuje kolika je nervoza kod njih, i da dobro razumeju da gube - kazao je Vučić.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" rekao je da je sinoćna debata bila pokušaj linča Siniše Malog i cele liste.

- Mora da bude tu 3 na 1. I primetio sam neke stvari koje drugi nisu. Može Siniša Mali da kaže šta hoće i o bivšem režimu i tzv. studentskoj listi, neće mnogo da se breca Šoškić. Ali onda vidite patološki slučaj kada krene da priča o njemu. Čim je Siniša krenuo da priča o njegovim lopovlucima, odmah promena. Sipaju najbrutalnije uvrede. To ste mogli veoma lako da vidite, Siniša se borio i zaslužuje poštovanje za borbu u nemogućim uslovima. Ali najsmešnije su bile dve stvari na kojima su insistirali, a to je kada govore o NIS-u, i kako smo u problemu zato što nismo Rusima uzeli. A oni su Rusima to prodali za 400 miliona, a vrednost bila 2 milijarde. I oni kažu da smo mi zbog toga krivi - rekao je Vučić.

On dodaje da mu je zapalo za oko kada blokaderi govore o Ekspu i trošenju para u javnim nabavkama.

Foto: TikTok

- I kada im pokažete da postoje transparentne javne nabavke, baš ih briga za činjenice. Oni su pokazali jednu stvar, to je agenturni pristup koji provode N1 i Nova S, šta god da kažete oni ističu da ne smemo da se vraćamo u praistoriju. Kada Siniša Mali kaže da je javni dug bio 52.5, on greši, suštinski je bio 70 odsto. Zato što su nam na računu ostavili svega 70 miliona evra, a nama su penzije bile 362 miliona evra. Dakle mi smo morali odmah da se zadužimo, da bismo ljudima isplatili redovne penzije. Ta stopa javnog duga je samo nominalno bila 52 odsto, a stvarno je bila mnogo veća - kazao je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

Ističe da je jedina kompetentnost blokadera kako da pljačkaju, i da sada to hoće da urade sa punom kasom.

- Tu se sada uključuje i treća organizacija sa agenturnim pristupom, a to je CRTA. Ona im treba za sve, da daje instrukcije raznima na Zapadu kako i na koji način izbori nisu demokratski, i da bi mogli u jednom trenutku, kako vidite više ne govore o svojim istraživanjima, pošto u jednom trenutku moraju da naprave haos na izborni dan. I ne brinite, to im neće biti dozvoljeno. Ali vam kažem da niko ne veruje i sluša šta ta agenturna organizacija priprema. Dovoljno je pogledati kako se finansiraju, oni nisu nikakvi posmatrači, oni su direktni učesnici obojene revolucije, i dalje hoće da je provedu, samo što im nešto ne ide - naglasio je on.

Zapitao je zašto ne odu i ne klade se da će biti 10 odsto za studentsku listu, čime bi postali milioneri.

- Ali nisam video neke redove pred kladionicama ovih iz studentske liste. Oni se nadaju i veruju da izbora neće ni biti. Mi moramo da se pripremimo za izbore, da sve to protekne apsolutno mirno, i moraju da se poštuju Ustav i zakoni Srbije - rekao je Vučić.

Kaže da danas obilazi prelepu našu Šumadiju, i da je srećan što će tamo biti Tomislav Nikolić.

- Video sam ga i u Areni, lepo smo se ispričali, radujem se da odem kod njega na Lelićke planine. Gledamo šta smo sve uradili, KC Kragujevac je uskoro pri kraju projektna dokumentacija, i verujem da će najvažnija faza biti gotova 2029. godine. Istovremeno nam je važna bolnica u Aranđelovcu.

Foto: Tiktkok

Zapitao je blokadere da li je izgorela Niška tvrđava.

- Kažu sad se ne vidi, orali smo noćas pa se ne vidi da je bio požar. Jeste li čuli za tako nešto? Niste, ali to ima kod studentske liste. Neverovatan skup neverovatnih ljudi. I javilo mi se mnogo ljudi, zamolilo, da se pusti izjava Jove Bakića o vladiki Nikolaju. Kažu ljudi nemoguće da ga je uporedio sa Stepincem. Molim vas da to pustite da svi vide kako bi nam vaspitavali decu i omladinu, i koliko bi nam vremena trebalo da prihvatimo "Za dom spremni" i pesama, kako je to rekao Srđan Milivojević - kazao je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

Nikada neću pevati "Za dom spremni" i "Bojna Čavoglave", rekao je Vučić.

- Što se tiče studenata, ponosan sam na studente iz RS, koji su se suprotstavili tiraniji ovih iz Beograda, i koji su pokazali da imaju nekakav program i ideju u glavi. I obratite pažnju na još jedan detalj iz sinoćne debate. Samo pogledajte kada Siniša Mali pita Šoškića da li je bio genocid u Srebrenici. On je imao vremena da odgovori, i svakome bi sve bilo jasno. Ali ne, on je 15 reči i rečenica izgovorio, ali nijednog trenutka niti sekunde nije odgovorio na pitanje. Pa vi sada razmislite zašto. A ja ću vam reći - neće da odgovori na to pitanje, zna koji je odgovor, samo znaju da se to ne bi dopalo narodu - rekao je on.

Foto: TikTok

Vučić ističe da blokaderi ne razumeju kolika je želja ljudi da se ne vrate u prošlost.

- Mi znamo kako nije njihov slogan, već Mila Đukanovića. Oni znaju čije bi naloge morali da ispunjavaju i izvršavaju, to što nisu sigurni ko je na kojoj poziciji to je jedno. Ali dobro znaju da bi Rusima odmah uveli sankcije i urušili dinar, kako bi njihovi tajkuni mogli da pune džepove. Da objasnim kako to ide. Oni se dogovore kako da uzmu kredit u dinarima. To su radili Dušan Petrović, Šoškić i još jedan čovek. Oni kažu treba nam kredit od 20 miliona evra, i daju neke kišobrane i kabanice kao kolateral. Onda oni kažu izdali smo to, daćemo u dinarima. Prvih šest meseci kažu ja nemam više, naplatite se iz kolaterale. Tako su propali i Agrobanka, i Privredna banka, Univerzal banka. Sve su nam tako banke uništili. Tako rade kriminalci - rekao je on.

Kaže da su nam blokaderi uništavali škole i fakultete, i da tome uskoro dolazi kraj.

- Nema Milivojeviću ništa od Topmsona u Srbiji. Mi nećemo da im puštamo ni ovo "Tri poljupca neću ja, hoću jedan neću dva", iako je Snežana Savić naša. Gospođetina za njih, divna, prelepa i prepametna. Čak ni to nećemo, ali vidim da su naši prihvatili "Stavi ruzmarin ispod jastuka". A to je kao da si beli luk stavio vampiru pred oči. Tako da, za Srđana Milivojevića umesto Tompsona pusti onu našu - rekao je Vučić, i potom zapevao stihove pesme "Ruzmarin".