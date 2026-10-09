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Ono što se mesecima skrivalo iza lažne priče o mladim i novim licima, sada je i zvanično dobilu potvrdu od same Studentske liste koja sopstvenom predizbornom reklamom potvrđue, po ko zna koji put, da iza njih stoje Demokratska stranka i njen bivši lider Bojan Pajtić.

Jedini cilj ovih aktera jeste povratak Srbije u katastrofalno stanje u kom se nalazila pre 2012. godine - u vreme DOS-ovske vlasti, pljačkaških privatizacija, period kada je čak 500 hiljada radnika ostalo na ulici bez posla i kada je zdravstvo bilo potpuno devastirano!

Ovim videom potvrdili su da priželjkuju i reprizu inflacije iz vremena bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, koji je razorio srpsku ekonomiju, uništio dinar, a građane Srbije doveo do gušenja u inflaciji.

Takođe, ovaj spot je i čista potvrda da se zalažu za vreme kada u budžetu nije bilo novca ni za redovnu isplatu plata i penzija, kada su pacijenti morali sami da kupuju i donose osnovne lekove i zavoje u zdravstvene ustanove, kao i za sve ostalo čime je bivša vlast Srbiju i njeno stanovništvo dovela do samog ponora!

Srbija je do 2012. godine bila na samom bankrotu, sa državnom kasom koju su opustošili tadašnji političari, ostavljajući iza sebe istorijski visoke stope nezaposlenosti i uništenje cele srpske privrede.

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