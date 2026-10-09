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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je da o budućnosti Srbije mora odlučivati samo narod i pozvao građane da 25. oktobra izađu na izbore.

- Večeras prenosim poruku nade i poruku jedinstva. Dok su oni blokirali našu zemlju, mi smo radili i gradili, ali ja ne mogu samo da okrećem pedale i da dižem bicikl u vazduh. Neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka. Ja se ponosim radnicima i seljacima - oni se stide radnika i seljaka i u tome je razlika između nas - poručio je Vučić.

On je pozvao građane da izađu na izbore 25. oktobra.

- A ja hoću da se pita narod, ja samo vas hoću da pitam i za to mi je potrebna vaša snaga. Mi ćemo da radimo i da gradimo. Hvala junacima koji čuvaju srpsko ime i prezime na Kosovu i Metohiji. Hvala svim ženama.

To nisu krvave ruke, već su ovo vredne ruke Srbije. Takve ruke upotrebite 25. oktobra da ih pobedimo i da ih pobedimo ubedljivo - poručio je Aleksandar Vučić.