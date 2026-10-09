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Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić okarakterisao je hapšenje više ruskih državljana na teritoriji zemlje kao uspešnu akciju, dodajući da „niko neće ugroziti našu evropsku budućnost“.

"Upozoravali smo da pokušaji hibridnog delovanja i destabilizacije Crne Gore neumorno prate naš evropski put. Ovo nije trenutak za ishitrene izjave, ali ni za naivne zaključke.

Postoje ozbiljne indicije koje zahtevaju da se svaki trag pažljivo ispita i svaka veza sagleda u širem kontekstu. Nećemo iznositi ono što mora ostati u domenu bezbednosnih službi. Ali poruka nakon današnje uspešne akcije, u kojoj je priveden šef informacione mreže ‘Ribar’, jasna je: institucije rade svoj posao, Crna Gora štiti svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost“, naveo je Spajić na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

Prethodno je portal podgoričkih "Vijesti" objavio da je više osoba uhapšeno tokom policijske akcije u Bokokotorskom zalivu i da je u istragu uključena i Agencija za nacionalnu bezbednost.

Kako su naveli, policija je privela ruskog državljanina Mihaila Zvinčuka, koga su označili kao šefa ruske informacione mreže „Ribar“. Pored njega, privedene su i njegova supruga i saradnica Valerija Zvinčuk, kao i još tri osobe. Prema navodima „Vijesti“, kod njih su pronađeni sofisticirana digitalna oprema, dronovi, elektronski uređaji i telefoni.

Britanske i američke vlasti povezivale su informacionu mrežu „Ribar“ sa ruskom propagandom, a crnogorski bezbednosni organi navodno su danima pratili članove ove mreže. Kako se ističe, cilj dolaska grupe bio je snimanje dokumentarnog video-materijala o najavljenom usklađivanju vizne politike Crne Gore sa standardima Evropske unije.