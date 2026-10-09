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Pored bogatog kulturno-umetničkog i muzičkog programa za sve generacije, okupljenima će se obratiti bivši predsednik Tomislav Nikolić, kao i nosilac liste Aleksandar Vučić, koji će predstaviti ključne tačke političkog i ekonomskog razvoja zemlje.

O značaju ovog skupa i aktuelnom političkom trenutku u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su politiki analitičar Saša Borojević i generalni direktor kompanije Mondo INC Saša Milovanović.

Jedinstvo kao odgovor na gubitak političkog kompasa

Komentarišući poruke koje se šalju iz Kragujevca i atmosferu uoči predstojećih izbora, Saša Borojević je naglasio da je ključna ideja ove kampanje okupljanje oko nacionalnih interesa.

- To nije samo poruka iz Kragujevca, već ključna poruka čitave ove kampanje, da se zaveštanje Arčibalda Rajsa 'Ujedinite se Srbi' sprovodi upravo kroz naš rad. Sve više se u praksi potvrđuje ono o čemu je Aleksandar Vučić govorio u protekle dve godine. Oni su potpuno izgubili kompas, a sa takvim vođstvom idu direktno u sunovrat. To se danas najbolje vidi i na društvenim mrežama, jer su ljudi počeli da se bude - istakao je Borojević.

Saša Borojević, politiki analitičar Foto: Kurir Televizija

On se osvrnuo i na strukturu opozicionih redova, ocenivši da iza aktuelnih političkih inicijativa stoje političke figure iz prošlosti i separatističke ideje.

- Poruka ovog skupa biće inat, jer narod više ne želi da na vlasti gleda aktere 5. oktobra. Oni su se sada okupili ispred nekakvog fronta i sakrili iza figura kao što su Čanak, Pajtić, Domagoj, Kesić i njima slični, koji sve vreme pokazuju svoje pravo lice. A to pravo lice jeste forsiranje otcepljenja Vojvodine od Srbije, jer je upravo to njihov krajnji cilj. Da su zaista želeli autentičnu studentsku listu, stavili bi na nju sto studenata ili bar jednog čij je rodnik ili roditelj nastradao pod onom nadstrešnicom. Međutim, njih tamo nema, jer ti ljudi odlično znaju šta je posredi i ko se zapravo krije iza te priče.

Optužbe za zloupotrebu mladih i kompromitovane kadrove

Saša Milovanović je upozorio na opasnosti koje, prema njegovim rečima, nosi politički program opozicionih grupacija, tvrdeći da se pod maskom podrške mladima sprovodi plan slabljenja države.

- Nude nam ukidanje Srbije. Srbija se ne vodi tako, ali njihov plan jeste upravo to - ukidanje naše teritorije, identiteta i načina života koji vodimo. Kada bih sada rekao da je ovo poslednji čas za odbranu Srbije, uzvratili bi pitanjem: 'Hoćeš li da braniš Srbiju od naše mladosti?' To jesu naša deca i naša mladost, ali to je prevara. Ta deca služe kao njihova pešadija, a iza njih stoje Šoškić, Picula, Kurti, Milo Đukanović, Plenković i svi ostali koji srpskom narodu i državi ne žele ništa dobro.

03:47 Saša Milovanović: Tzv. "Studentska lista" jedino što nudi je ukidanje Srbije Izvor: Kurir televizija

Potom se detaljnije osvrnuo na biografije pojedinaca sa opozicionih lista, sa posebnim akcentom na nekadašnje funkcionere.

- Čak su i naziv 'Studenti' iskoristili simbolično, iako studenata uopšte nema na njihovoj listi. Umesto toga, imamo reciklažu bivšeg DOS-a i to onaj najgori sloj iz tih redova. Zamislite samo Šoškića, koji je ostao upamćen po tome što je, dok je bio na čelu Saveta guvernera, imao privatnu firmu u kojoj je bio direktor i suvlasnik. Sa pozicije predsednika Saveta guvernera prodavao je bankama i osiguravajućim društvima softvere iz te svoje privatne firme. On bi trebalo da uđe u lektire sa sve svojom slikom, kao školski primer korupcije. Sve je sadržano u njegovom liku i delu da oni ne razaraju srbiju po svim elementima - i on će sutra da brani dinar, a sam ga je uništio - izjavio je Milovanović.

Zloupotreba državnih resursa i izbori kao brana nestabilnosti

U završnom delu svog izlaganja, Milovanović se dotakao pitanja uličnih blokada i situacije na visokoškolskim ustanovama, podvlačeći važnost predstojećeg izjašnjavanja građana.

- Imate 25.000 neprijavljenih skupova i isto toliko blokada. Imate okupirane fakultete, između ostalog i FDU koji koristi državne resurse. Koriste prostorije, vodu i struju koje svi mi plaćamo kako bi odatle vodili kampanju za jednog političkog aktera, što je strogo zabranjeno Ustavom i zakonom, dok istovremeno sebe nazivaju 'ustavobraniteljima'. Čitava ta prevara, nastavi li se ovim tempom, nosi ozbiljne posledice, i zato je izuzetno važno naglasiti da je glas za Aleksandra Vučića jedina brana takvom scenariju.

Saša Milovanović, generalni direktor kompanije Mondo INC Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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