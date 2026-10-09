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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se danas građanima iz kola, tokom vožnje kroz Šumadiju.

Poručio je Srđanu Milivojeviću, blokaderskom političaru, da od Tompsona i njegovih pesama u Srbiji nema ništa!

- Mi nećemo da im puštamo ni ovo "Tri poljupca neću ja, hoću jedan neću dva", iako je Snežana Savić naša. Gospođetina za njih, divna, prelepa i prepametna. Čak ni to nećemo, ali vidim da su naši prihvatili "Stavi ruzmarin ispod jastuka". A to je za blokadere kao da si beli luk stavio vampiru pred oči. Tako da, za Srđana Milivojevića umesto Tompsona pusti onu našu - rekao je Vučić, i potom zapevao stihove pesme "Ruzmarin".

- I Merima je bila naša, sestra naša. Idemo do pobede, u Kragujevac!

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