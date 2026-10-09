- Mi nećemo da im puštamo ni ovo "Tri poljupca neću ja, hoću jedan neću dva", iako je Snežana Savić naša. Gospođetina za njih, divna, prelepa i prepametna. Čak ni to nećemo, ali vidim da su naši prihvatili "Stavi ruzmarin ispod jastuka". A to je za blokadere kao da si beli luk stavio vampiru pred oči. Tako da, za Srđana Milivojevića umesto Tompsona pusti onu našu - rekao je Vučić, i potom zapevao stihove pesme "Ruzmarin".