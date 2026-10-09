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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić nastavio je turneju u "škodi" kroz celu Srbiju, a tokom obraćanja uživo preko društvenih mreža, on je govorio i o TV duelima u kojima učestvuju predstavnici vlasti i blokaderi.

Kako je ocenio, blokaderi se sa svima nama sprdaju i kažu kako ćemo tek videti kako će da pljačkaju.

- Oni se i ne trude mnogo na duelima, ubedljivo su ih izgubili, ne računajući onaj gde prvi na listi ne sme da se pojavi. Ovi drugi koji su tobož stručni, bace peškir posle 30 sekundi i ništa ne kažu. Ovi iz Đilasove stranke se nekako bore i kažu nešto, a ovi sa studentske liste nit' znanja nit' struke - ukazao je Vučić.

On kaže da postoji nešto zanimljivo u svemu tome.

- Pogledao sam 10 minuta kako je izgledao duel o zdravstvu, gledao sam Anu koja ih je rasturila. Ali ovo zdravstvo videli ste razliku - ozbiljan ministar koji ima argumentaciju, reč je o Zlatiboru Lončaru, i videli ste nekog Andrića. Ako je to budućnost, nama od zdravstva ni "z" ne bi ostalo - rekao je on.

Vučić ističe kada blokaderi vide nemoć i da gube debatu, onda im u pomoć priskaču "objektivni" novinari.