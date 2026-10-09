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Na takozvanoj opozicionoj sceni i među njihovim botovima po društvenim mrežama izbio je novi žestok sukob, a na meti se našao sociolog i dežurni ideolog blokaderskog pokreta Jovo Bakić.

Iako godinama glumi glavnog idejnog vođu i "pastira" ovog ekstremističkog pokreta, upravo su ga sami blokaderi svrstali u sam vrh liste onih koji su uništili čitavu priču oko takozvane "pobune mladih".

U otvorenim paljbama po mrežama, Bakića sada direktno nazivaju "štetočinom, idiotom i imbecilom koji truje sve oko blokaderskog pokreta“!

Foto: Printscreen