ŽESTOK RASKOL U OPOZICIJI Jovo Bakić proglašen za "štetočinu, idiota i imbecila" koji truje BLOKADERSKI POKRET
- Na opozicionoj sceni i među pristalicama na mrežama izbio je novi sukob, a na meti je sociolog Jovo Bakić.
- Blokaderi ga optužuju da je 'štetočina, idiot i imbecil' koji truje pokret i uništava priču o 'pobuni mladih'.
Na takozvanoj opozicionoj sceni i među njihovim botovima po društvenim mrežama izbio je novi žestok sukob, a na meti se našao sociolog i dežurni ideolog blokaderskog pokreta Jovo Bakić.
Iako godinama glumi glavnog idejnog vođu i "pastira" ovog ekstremističkog pokreta, upravo su ga sami blokaderi svrstali u sam vrh liste onih koji su uništili čitavu priču oko takozvane "pobune mladih".
U otvorenim paljbama po mrežama, Bakića sada direktno nazivaju "štetočinom, idiotom i imbecilom koji truje sve oko blokaderskog pokreta“!
Međutim, Bakić nije jedini, svakog dana ispliva neka nova meta i dojučerašnja uzdanica ovog pokreta! Tako oni iz dana u dan jedu jedni druge i međusobno u strahu pitaju da li su upravo oni koji danas drugog proglašavaju za izdajnika – sledeći na redu za odstrel?