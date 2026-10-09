Slušaj vest

Na takozvanoj opozicionoj sceni i među njihovim botovima po društvenim mrežama izbio je novi žestok sukob, a na meti se našao sociolog i dežurni ideolog blokaderskog pokreta Jovo Bakić.

Iako godinama glumi glavnog idejnog vođu i "pastira" ovog ekstremističkog pokreta, upravo su ga sami blokaderi svrstali u sam vrh liste onih koji su uništili čitavu priču oko takozvane "pobune mladih".

U otvorenim paljbama po mrežama, Bakića sada direktno nazivaju "štetočinom, idiotom i imbecilom koji truje sve oko blokaderskog pokreta“!

Jovo Bakić
Foto: Printscreen

Međutim, Bakić nije jedini, svakog dana ispliva neka nova meta i dojučerašnja uzdanica ovog pokreta! Tako oni iz dana u dan jedu jedni druge i međusobno u strahu pitaju da li su upravo oni koji danas drugog proglašavaju za izdajnika – sledeći na redu za odstrel?

Ne propustitePolitikaKO JE BIO NIKOLAJ VELIMIROVIĆ, A KO STEPINAC: Mi znamo, ovo je za 'Studentsku listu' i Jova Bakića: Žrtvu nacizma iz logora izjednačio sa ustaškim kardinalom
Jovo Bakić
PolitikaBOŽE, SAČUVAJ ŠTA GOVORI LIDER 'STUDENTSKE LISTE' JOVO BAKIĆ! "Sramnim poređenjem vladike Nikolaja i ustaše Stepinca pokazao da je SRBOMRZAC"
Jovo Bakić alojzije stepinac nikolaj velimirović
PolitikaŠOK TRANSFORMACIJA JOVA BAKIĆA! Od zlog vuka do jagnjeta: Jedna debata bila je dovoljna da pokaže od čega zavisi "velika" hrabrost lidera tzv. studentske liste
Jovo Bakic
Politika"SRBIJA MOŽE BEZ KOSOVA!" Priznanje lidera tzv. studentske liste: Jovo Bakić bez imalo srama izjavio šta stvarno misli o KiM! (VIDEO)
Screenshot 2026-10-06 190538.png