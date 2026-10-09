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Ekskluzivna gošća današnje emisije "Kurir i tačka" na Kurir televiziji je Ana Brnabić, potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke. U razgovoru sa urednicom i voditeljkom Silvijom Slamnig, od 16 časova, biće otvorene aktuelne političke teme uoči izbora zakazanih za 25. oktobar.

1/6 Vidi galeriju U prostorijama na Novom Beogradu Foto: Kurir

U fokusu razgovora biće kako se, prema navodima koji će biti razmatrani u emisiji, vrši politički inženjering u Srbiji sa ciljem promene vlasti. Ana Brnabić govoriće i o tome kakvu ulogu nevladine organizacije, među njima i CRTA, imaju u političkom životu Srbije i kakve su veze njihovog delovanja sa stranim akterima. Biće reči i o debatama koje je vodila sa političkim neistomišljenicima i zaključcima koje su građani mogli da donesu nakon tih suočavanja.

Emisiju možete pratiti na ovom linku:

"Direktno podržavaju studentsku listu"

Brnabić je govorila o ulozi nevladine organizacije CRTA u predizbornom periodu, iznevši tvrdnje da ta organizacija nije nezavisan i objektivan posmatrač izbora, već da direktno podržava studentsku listu. Komentarišući konferenciju za medije koju je održala prethodnog dana, a nakon koje su se u javnosti pojavili naslovi o stranom uticaju na politički život Srbije preko nevladinih organizacija, Brnabić je istakla da smatra važnim da građani budu upoznati sa onim što je, kako je navela, moguće empirijski dokazati.

- Važno je da naši građani budu svesni toga da, po svemu onome što mi možemo da vidimo, empirijski da dokažemo, dakle, nisu naše tvrdnje ili neki paušalni navodi. Možete samo da pogledate društvene mreže Crte - rekla je Brnabić.

Foto: Kurir Televizija

Ona je navela da bi volela da u Srbiji postoje nevladine organizacije koje zaista deluju kao nezavisni i objektivni posmatrači izbora, ističući da organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u parlamentarnoj demokratiji.

- Da budem sasvim iskrena, ja bih volela da CRTA jeste takva, zato što ja mislim da organizacije civilnog društva igraju izuzetno važnu ulogu i imaju izuzetno važnu ulogu u bilo kojoj parlamentarnoj demokratiji kakva je, na kraju krajeva, i Srbija. Ta uloga je važna za svako društvo, za svaku demokratiju, za svaku zemlju. I volela bih da mi imamo nevladine organizacije koje su nezavisni i objektivni posmatrači izbora - navela je ona.

Brnabić je u razgovoru uporedila CRTA sa CESID-om, navodeći da i prema toj drugoj organizaciji ima određene primedbe, ali da, kako tvrdi, nije pronašla dokaze koji bi ukazivali na njenu pristrasnost.

- Ja imam, opet, i kao neko na državnoj funkciji i kao neko ko je stranački aktivan i ko je na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", imam šta da prigovorim CESID-u, ali ja ne mogu da nađem neki dokaz da je CESID pristrasan. A kada pogledate CRTA, vi ne možete da nađete dokaz da nije - rekla je Brnabić.

Brnabić je zatim iznela ocenu da CRTA u predizbornoj utakmici nije nepristrasna, uporedivši njen položaj sa sopstvenim političkim angažmanom.

Foto: Kurir Televizija

- Dakle, CRTA je u ovoj izbornoj utakmici nepristrasna jednako koliko sam ja nepristrasna, a ja sam na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" – izjavila je Brnabić.Govoreći o aktivnostima CRTA, Brnabić je tvrdila da ta organizacija direktno podržava studentsku listu, kao i da je tokom prethodnog perioda podržavala studentske proteste i pozivala na blokade saobraćajnica.

- Vi imate organizaciju koja direktno podržava studentsku listu, koja je podržavala sve vreme studentske proteste, pozivala na proteste, pozivala na blokade saobraćajnica, što je suprotno zakonu, pošto nisu bile prijavljene. Dakle, ne možete čak ni da kažete da promovišu vladavinu prava - navela je Brnabić.

Foto: Kurir Televizija

Ona je poručila da građani i politički akteri, kako smatra, treba da uzmu u obzir takvo delovanje kada procenjuju ulogu te organizacije tokom izbornog procesa.

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