Politika
DAME SA ROMANIJE OPKOLILE VUČIĆA: Gospođa Ljubinka ga čvrsto zagrlila, pa zaplakala: "Da si mi živ i zdrav 100 godina!"
- Aleksandra Vučića su na Oplencu dočekale dame sa Romanije i okupljeni građani, uz poruke podrške i želju da se fotografišu s njim.
- Gospođa Ljubinka se rasplakala, zagrlila ga i poručila mu: 'Da si mi živ i zdrav 100 godina'.
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Predsednik Aleksandar Vučić stigao je na Oplenac povodom godišnjice ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju, gde su ga ispred crkve dočekale dame sa Romanije i okupljeni građani koji su mu uputili poruke podrške.
Dok je prilazio crkvi, njega su "presrele" dame sa Romanije, koje su tražile da se fotografišu sa njim.
- Da vas Bog poživi - rekla je jedna dama.
Foto: Informer TV
On ih je pitao da li im se sviđa na Oplencu, na šta je dobio jednoglasan potvrdni odgovor.
Foto: Informer TV
Gospođa Ljubinka došla je čak iz Kopenhagena i rasplakala kada je videla Vučića, zatim ga je izgrlila i poručila mu: "Da si mi živ i zdrav 100 godina".
(Kurir.rs)
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