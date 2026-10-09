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Predsednik Aleksandar Vučić stigao je na Oplenac povodom godišnjice ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju, gde su ga ispred crkve dočekale dame sa Romanije i okupljeni građani koji su mu uputili poruke podrške.

Dok je prilazio crkvi, njega su "presrele" dame sa Romanije, koje su tražile da se fotografišu sa njim.

- Da vas Bog poživi - rekla je jedna dama.

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Foto: Informer TV

 On ih je pitao da li im se sviđa na Oplencu, na šta je dobio jednoglasan potvrdni odgovor.

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Foto: Informer TV

Gospođa Ljubinka došla je čak iz Kopenhagena i rasplakala kada je videla Vučića, zatim ga je izgrlila i poručila mu: "Da si mi živ i zdrav 100 godina".

(Kurir.rs)

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