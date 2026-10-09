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Ana Brnabić, v.d. predsednika Srbije poručila je da glasanje za tzv. "Studentsku listu" predstavlja povratak Srbije u 2012. godinu, a dolazak te liste na vlast ponovo bi doneo visoku nezaposlenost i niske plate i penzije.

Ana Brnabić odgovorila je na predizborni spot blokaderske liste i poručila da je to još jedna potvrda da je to Pajtićeva i Petrovićeva lista.

- Tako je - glasanjem za Studentsku listu omogućavate da se Srbija vrati u 2012. godinu! Sve su lepo rekli u svom spotu. Svi koji su vodili Srbiju do 2012. će je ponovo voditi (još jedna potvrda da je ovo Pajtićeva i Petrovićeva lista, uz veliku podršku i potporu iz regiona), sve što smo živeli tada (nezaposlenost 26% i nezaposlenost mladih preko 51% zatim plate od 330 evra i penzije od 200 evra) živećemo ponovo, uz ekstra bonus jahanja, šišanja, jurenja i ostalih stvari koje nam obećavaju. Dakle - ako želite da se Srbija vrati u 2012. godinu, glasajte za Studentsku listu - poručila je Ana Brnabić na mreži "X".

 (Kurir.rs)

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