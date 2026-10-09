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Sutra 10. oktobra ne propustite emisiju "Neispričano" kod voditeljke Jelene Pejović, gde je gost Dejan Tomašević, jedan od košarkaša naše zlatne generacije koja je pobedila Ameriku 2002. govorio i o predstojećim izborima, očekivanjima i izazovima koji, prema njegovim rečima, očekuju Srbiju u periodu koji dolazi.

Istakao je da duboko veruje u pobedu, ali i da će nakon izbora biti neophodno raditi na napretku zemlje, kao i na prevazilaženju podela i tenzija u društvu.

- I ovi izbori će proći. Duboko verujem da ćemo pobediti. Na nama je odgovoran posao, da pre svega povedemo zemlju napred jače i snažnije, ali i da lečimo rane i mržnju koju su posejali, pogotovo u prethodne dve godine. To će biti najveći izazov, neće biti nimalo lako - poručio je Tomašević.

Delić njegovog gostovanja, gde je spomenuo političku situaciju u Srbiji, pogledajte u priloženom videu:

00:34 DEJAN TOMAŠEVIĆ O IZBORIMA I BUDUĆNOSTI SRBIJE: „Duboko verujem da ćemo pobediti, ali najveći izazov tek predstoji“ Izvor: Kurir televizija

Ne propustite emisiju "Neispričano" sutra 10. oktobra, od 22.15 sati na Kurir televiziji.

Bonus video: