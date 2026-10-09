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Francuski aktivista i student Noe Lemo je gostujući u Jutarnjem programu otvoreno priznao da su im upravo blokade fakulteta u Srbiji bile glavni model za organizovanje nemira u Francuskoj. Međutim, kako bi opravdao ulični haos u svojoj zemlji, francuskim gledaocima je bez ikakve provere servirao niz neistina i naduvanih cifara o političkoj situaciji u Srbiji.

- Pre dve godine u Srbiji je renovirana železnička stanica, koja se potom urušila nekoliko dana kasnije i bilo je 16 mrtvih. To je očigledan skandal sa korupcijom. Studenti štrajkuju, održavaju se ogromni protesti, a snage reda vrše veoma nasilnu represiju. Šta rade studenti? Počinju da blokiraju sve fakultete u zemlji i tokom dve godine mobilizacije kažu: "U redu, ne želite da nas slušate, ne želite da čujete naše zahteve koji su jednostavni, odlično, onda ćemo se sami aktivirati u politici" - priča ovaj francuski student i u nastavku francuskim gledaocima servira lažnu informaciju:

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Francuska: Policija sklanja blokadere srednjoškolce Izvor: Društvene mreže

- Napravili su sjajnu stvar: sastavili su listu od 250 ljudi, lekara, ljudi koji predstavljaju Srbiju, studenata, pravu listu civilnog društva. Danas su na 44% u istraživanjima javnog mnjenja i mogli bi da sruše vlast - zaključuje on.

Naravno, da na studentskoj listi nema studenata, vrlo malo je civilnog društva a mnogo više onih koji su bili u bivšoj vlasti, ili su blisko povezamni sa opozicionim strankama - što ju dođe na isto - a ni podaci o istraživanju studentu blokaderu iz Francuske nisu precizni.

Studentska lista daleko je od 44 procenta glasova na izborima.

No, to je samo na prvi poged manje važno, ali izmišljanje izbornih procenata i lažno predstavljanje stranačkih i političkih interesa kao autentičnog studentskog pokreta pokazuje da se ne preza ni od čega kako bi se haos sa naših ulica izvezao u svet i opravdalo nasilje koje nikom dobro ne donosi(pitajte Beogradski univerzitet o Šangajskoj listi).

Žalosno je što se jedna tragedije i izmanipulisani mladi ljudi zloupotrebljavaju kao pogonsko gorivo za nerede i bezakonje bilo gde u svetu. Tekovina ove tzv "Studentske liste" biće samo šablon za podsticanje haosa, uličnog nasilja i destabilizaciju drugih država.

Sa takvim scenariom u Srbiji su završilI!

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