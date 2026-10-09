Politika
"NE OSTAVLJAJTE NAS, VOLIMO VAS, PLAKALA SAM KAD STE DALI OSTAVKU" Dirljiva scena na Oplencu: Vučić se raznežio kada mu je mala Anđelija dala ovu poruku
- Tokom posete Oplencu, Aleksandru Vučiću prišla je devojčica u narodnoj nošnji Anđelija Damjanović i uručila mu poruku.
- Na papiru je nacrtala trobojku i napisala da ga vole i da je plakala zbog njegove ostavke, a Vučić ju je zagrlio.
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Tokom posete Oplencu i razgovora sa okupljenim građanima, doskorašnjeg predsednika Aleksandra Vučića dočekala je dirljiva scena kada mu je prišla devojčica u narodnoj nošnji, Anđelija Damjanović.
Devojčica u narodonoj nošnji, Anđelija Damjanović, Vučiću je dala papir na kom je nacrtala trobojku i napisala poruku.
Vučić je sa osmehom pročitao šta mu je napisala:
"Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić. Ne ostavljajte nas, volimo vas, plakala sam zato što ste dali ostavku" pročitao je on i zagrlio malu Anđeliju.
(Kurir.rs)
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