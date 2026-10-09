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Tokom posete Oplencu i razgovora sa okupljenim građanima, doskorašnjeg predsednika Aleksandra Vučića dočekala je dirljiva scena kada mu je prišla devojčica u narodnoj nošnji, Anđelija Damjanović.

Devojčica u narodonoj nošnji, Anđelija Damjanović, Vučiću je dala papir na kom je nacrtala trobojku i napisala poruku. 

Vučić je sa osmehom pročitao šta mu je napisala:

 "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić. Ne ostavljajte nas, volimo vas, plakala sam zato što ste dali ostavku" pročitao je on i zagrlio malu Anđeliju.

(Kurir.rs)

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