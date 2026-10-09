MA NAJBOLJE DA OTVORIMO BIRAČKO MESTO ZA SVAKOG KO IDE U ŠOPING U ITALIJU! Prave zaveru od školskih ekskurzija u oktobru van zemlje (VIDEO)
U pokušaju da se predstojeći izbori unapred predstave kao neregularni, u debati na televiziji Insajder vodio se razgovor o mogućnostima glasanja u insostranstvu, a šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov morao je da odgovori i na pitanje zašto u italijanskom gradu Firenci nije predviđeno biračko mesto za učenike koji će se tamo zateći na ekskurziji.
Voditeljka je, prema snimku na društevnim mrežama, insistirala na tome da su pojedini birači unapred onemogućeni da glasaju i kao primer navela da "nisu otvorili biračko mesto u Firenci, a tamo će biti mnogo ljudi sa ekskurzije".
- Pa najbolje, znate, ima svadba jedna, ima vašar, pa najbolje da im donesemo biračku kutiju na svadbu, pa neka tamo glasaju?! - ironično je odgovorio Jovanov, nakon što je sa nevericom ponovio reči voditeljke.
Na konstataciju voditeljke da su deca na ekskurziju otišla u organizaciji škola, koje su pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, Jovanov je opet sa dozom ironije naveo da se tu sigurno radi o nekoj "zaveri".
On je ukazao na činjenicu da kada je trebalo obustavljati nastavu i blokirati fakultete, odricanje od obrazovnih obaveza predstavljano je kao dokaz odlučnosti, ali kada se postavi pitanje glasanja, očekuje se od države da prilagođava organizaciju izbornog procesa rasporedu školskih putovanja.
– Pa što idu na ekskurziju? Pa neka ne idu, neka glasaju. Jesu li im onomad rekli: „Žrtvujte godinu, šta vam znači jedna godina studiranja? Moramo da smenimo vlast, žrtvujte ovo“, a sada ne može ekskurzija? Pa kakvi ste bre to revolucionari? Kada je trebalo blokirati fakultete, godina nije bila važna, a sada je problem ekskurzija?! – upitao je Jovanov.