Prisustvuje na hiljade ljudi, a za učesnike skupa organizovani su raznovrstan program i posluženje. Pevačica Dragica Radosavljević Cakana nastupila je na skupu.

U jednom trenutku, on se obratio građanima iz svoje "škode", i govorio o debatama sa blokaderima i rezultatima pogubne politike onih koji hoće da se vrate na vlast. Sve o njegovom obilasku Šumadije pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.