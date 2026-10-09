Slušaj vest

Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava veliki skup u Kragujevcu. Veliki broj građana okupio se u srcu Šumadije pred početak skupa "Ujedinjene Srbije“. Očekuje se dolazak Aleksandra Vučića.

Prisustvuje na hiljade ljudi, a za učesnike skupa organizovani su raznovrstan program i posluženje. Pevačica Dragica Radosavljević Cakana nastupila je na skupu.

Skup "Ujedinjene Srbije" u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

Aleksandar Vučić ranije danas je obišao Šumadiju.

U jednom trenutku, on se obratio građanima iz svoje "škode", i govorio o debatama sa blokaderima i rezultatima pogubne politike onih koji hoće da se vrate na vlast. Sve o njegovom obilasku Šumadije pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NE OSTAVLJAJTE NAS, VOLIMO VAS, PLAKALA SAM KAD STE DALI OSTAVKU" Dirljiva scena na Oplencu: Vučić se raznežio kada mu je mala Anđelija dala ovu poruku
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaOVO JE POSLEDNJI ČAS ZA ODBRANU SRBIJE! Opozicija zloupotrebljava decu i državne resurse, a konačni cilj im je cepanje Vovjodine i slom dinara
Saša Borojević, politiki analitičar i Saša Milovanović, generalni direktor kompanije Mondo INC
PolitikaDAME SA ROMANIJE OPKOLILE VUČIĆA: Gospođa Ljubinka ga čvrsto zagrlila, pa zaplakala: "Da si mi živ i zdrav 100 godina!"
Aleksandar Vučić 3.jpg
PolitikaOBEĆANO - ISPUNJENO! Vučić meštanima kod Novog Pazara poručio da stiže asfalt, ZA MESEC I PO dana napravljena pista do Vranovine! (VIDEO)
av77.jpg