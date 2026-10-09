Politika
UŽIVO REKA LJUDI U KRAGUJEVCU, MASA DOŠLA DA PODRŽI "UJEDINJENU SRBIJU": Veliki skup u srcu Šumadije, očekuje se dolazak Vučića (FOTO)
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Lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održava veliki skup u Kragujevcu. Veliki broj građana okupio se u srcu Šumadije pred početak skupa "Ujedinjene Srbije“. Očekuje se dolazak Aleksandra Vučića.
Prisustvuje na hiljade ljudi, a za učesnike skupa organizovani su raznovrstan program i posluženje. Pevačica Dragica Radosavljević Cakana nastupila je na skupu.
Skup "Ujedinjene Srbije" u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc
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Aleksandar Vučić ranije danas je obišao Šumadiju.
U jednom trenutku, on se obratio građanima iz svoje "škode", i govorio o debatama sa blokaderima i rezultatima pogubne politike onih koji hoće da se vrate na vlast. Sve o njegovom obilasku Šumadije pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.
Kurir.rs
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