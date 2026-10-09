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Danas od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu velikom predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu.

Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa gostima analizirati ključne poruke skupa.

Sa terena će se uključivati reporteri Anđela Vujanović i Aleksandar Krkobabić.

Gosti u studiji biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Ivana Vučićević, glavna urednica Studija B

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak

Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS

Bojan Bilbija, urednik lista Politika

Livija Pavićević, funkcionerka SNS-a

Budite uz Kurir televiziju danas od 17.40.

02:24 Andrijana Mesarović za Kurir televiziju uoči obraćanja Aleksandra Vučića u Kragujevcu: Narod podržava politiku mira i stabilnosti Izvor: Kurir televizija

"Ovi izbori su sudbinski"

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira ocenio je da izbori zakazani za 25. oktobar nisu samo još jedno izjašnjavanje građana, već odluka koja će, prema njegovom mišljenju, odrediti budućnost zemlje i narednih generacija.

- Ovde se odlučuje ne samo o tome da li će Aleksandar Vučić ostati da vodi ovu zemlju uspešno, odlučuje se o budućnosti dece, o državi Srbiji teritorijalno, da li će Srbija ostati u ovim granicama. Tu je ključ. O tome kako će izgledati u odnosu sa svetskim silama, o tome da li će evro sutra biti 200–250 dinara, o tome da li će se raspasti ekonomija, o tome da li će ponovo da vojska topi tenkove i druga ubojna sredstva, o tome da li ćemo ponovo imati 500.000 egzodus radnika i zatvaranje fabrika i 500.000 ljudi bez posla - rekao je Milovanović.

On je naglasio da građani, kako je istakao, ne bi smeli da potcene značaj izlaska na izbore, bez obzira na to kakva su očekivanja u vezi sa rezultatima.

- Zaokruživanje budućnosti nije igra. Bez obzira na veliku trenutno podršku, odnosno jasno je blokaderima sa Studentske liste bez studenata da će izgubiti. Ali bez obzira na to, ne treba se niko uljuljkati, mi prosto moramo svi da glasamo, jer neće niko glasati umesto nas. A na tasu, na vagi je cela budućnost - poručio je Milovanović.

Foto: Kurir Televizija

Komentarišući govor Tomislava Nikolića, koji je poručio da Srbija 25. oktobra bira između nastavka puta uzdignute glave i povratka u period nakon 2000. godine, Milovanović je ocenio da je bivši predsednik poslao važnu poruku građanima.

- Mi smo često koristili "sudbinski izbori". I oni često nisu bili sudbinski izbori, kako smo ih mi u medijima krstili, pa su ih i političari tako krstili. A ako su neki sudbinski, to su ovi. Iz mnogo razloga - rekao je on.

Milovanović je ocenio da bi eventualna promena vlasti mogla da dovede do ozbiljnih političkih i ekonomskih posledica, a aktuelnu političku situaciju opisao je kao pitanje opstanka države.

- Zato su ovi izbori, po mom mišljenju, sudbinski, jer nije to samo još jedan izbor, redovni, pa kao... Mislim, oni su vanredni, ali nije još jedan izbor tek, nego je to bukvalno pitanje, rekao bih, opstanka srpske države - naveo je Milovanović.

"Iza slike studentske liste krije se razaranje"

Milovanović je oštro kritikovao studentsku listu, tvrdeći da se iza njenog javnog predstavljanja kriju politički akteri i ideje koje on smatra štetnim po Srbiju.

- Jer ova podvala koju su oni napravili sa Studentskom listom, sa tom decom bez studenata, koja, znate ono, baš je onako klasično "vuk u jagnjećoj koži", gde imate decu nasmejanu, koja voze bicikl, idu, igraju kolo, a iza toga, iza te lepe slike, razaranje do kraja, do zadnjeg - rekao je Milovanović.

Govoreći o ljudima za koje smatra da stoje iza liste, pomenuo je Dejana Šoškića, Kokanovića, Hubača i Jovu Bakića, a zatim izneo i tvrdnje o navodnim političkim vezama sa pojedinim regionalnim i međunarodnim akterima.

- Ne naziru se, ona su vrlo vidljiva. Naravno se vidi Šoškić, Crdanović i to, ti svi ljudi, Kokanović, Hubač, Jovo Bakić, oni su na listi, ali iza njih se vide i Picula, i Plenković, i Kurti, i ne znam, vide se i onaj, kako se zove, Bratulica, i razni drugi ljudi - izjavio je Milovanović.

Foto: Kurir Televizija

On je kao dodatni argument naveo transparente koje je, prema njegovim rečima, video na skupu u Novom Pazaru, ističući da ih smatra pokazateljem političkih poruka dela učesnika.

Milovanović je, međutim, poručio da nakon izbora ne bi trebalo produbljivati podele među građanima, već pokušati da se uspostavi dijalog sa mladima koji su učestvovali u protestima.

- Ali je zato ovde bitno da ta prevara sa decom, jer ta deca koja špartaju, oni ne znaju ništa o ovome svemu što mi pričamo, nisu bili ni rođeni, oni su zloupotrebljeni, i tu decu mi moramo sutradan, kad se završi ova agonija, da vratimo na fakultete, da te neke našu braću i sestre koji su prevareni zagrlimo, ne da ih bacamo u reku, ne da ih polijemo katranom, nego da ih zagrlimo, da ih poljubimo, da sednemo s njima, da pričamo s njima - rekao je Milovanović.

Zaključio je da predstojeći izbori, prema njegovoj oceni, predstavljaju prelomni trenutak za budućnost Srbije i generacije koje dolaze.

Krstić: "Nevladine organizacije ne posmatraju izbore, već ih destruišu!"

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, govorio je u specijalnoj emisiji Kurir televizije povodom velikog predizbornog skupa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu o atmosferi uoči izbora zakazanih za 25. oktobar. Komentarišući poziv Aleksandra Vučića građanima da tokom predizborne kampanje budu disciplinovani i izbegavaju sukobe, Krstić je ocenio da se od strane blokadera unapred stvara atmosfera u kojoj se izborni rezultati dovode u pitanje.

- Mi to slušamo već, ako ne godinama, onda već nedeljama, mesecima i nedeljama unapred se već o tome govori kao o svršenoj stvari. Imate nevladine organizacije koje sve što rade, rade da dokažu da će izbori biti pokradeni, a sebe zovu "objektivnim posmatračima", a u stvari ne samo što govore da će biti pokradeni, nego i rade da dokažu da će biti pokradeni - rekao je Krstić.

On je izneo tvrdnje da pojedine nevladine organizacije objavljuju, kako je naveo, lažna istraživanja i da učestvuju u političkom procesu umesto da ga nepristrasno posmatraju.

Foto: Kurir Televizija

- Ovde imate nevladine organizacije kojima je posao da budu objektivne i da posmatraju, dakle, ne da učestvuju, nego da posmatraju. A oni direktno učestvuju u izbornom procesu na strani ovih takozvanih blokadera. I pritom, dakle, njihovi ljudi su na listi blokaderskoj - kazao je Krstić.

Prema njegovoj oceni, takvo delovanje ne predstavlja objektivno posmatranje izbora, već pokušaj uticaja na izborni proces.

- Dakle, ne da nisu objektivni, nego i da nisu posmatrači, nego su, onako, kako bih rekao, element koji destruira izbore. Upravo to rade - poručio je Krstić.

"Nije problem što mediji navijaju, već što promovišu nasilje"

Krstić se osvrnuo i na medije koji podržavaju različite političke opcije, ističući da samo političko opredeljenje medija, prema njegovom mišljenju, nije sporno.

- Nije tu problem što neki mediji navijaju. Znate, svuda u svetu neki mediji navijaju za neku listu, stranku ili političara. U Americi za svaki medij znate za koga navijaju: za demokrate, ovi za republikance - rekao je on.

Kako je dodao, problem vidi u sadržajima za koje tvrdi da podstiču nasilje i šire lažne informacije.

- Ovde je problem ne što ovi Šolakovi mediji navijaju za blokadere, nego zato što promovišu nasilje, zato što huškaju na nasilje, zato što izbacuju svakoga dana toliki broj lažnih vesti koji treba građane da emotivno pobudi na taj način da oni, revoltirani nečim što je izmišljeno, ali se tvrdi da je istina, izađu na ulicu i da pale, razbijaju i prebijaju, kao što smo gledali tokom 2025. i delimično 2026. Dakle, to je problem - izjavio je Krstić.

On je zaključio da mediji, bez obzira na političko opredeljenje, moraju da poštuju profesionalne i zakonske standarde.

Foto: Kurir Televizija

"Niko ne sme na sučeljavanje sa Vučićem"

Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je na velikom predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu da će 25. oktobra građani odlučivati o budućem pravcu zemlje, ističući da je pred Srbijom izbor između nastavka razvoja i povratka u prošlost.

Dvadeset peti oktobar je dan kada Srbija odlučuje da li će da nastavi dalje sa nama, podignute glave, ili će vezanih očiju da ponovi skok u bunar iz 2000. godine - poručio je Nikolić.

O njegovom obraćanju govorilo se i u specijalnoj emisiji Kurir televizije posvećenoj skupu u Kragujevcu. Borko Kašanski izdvojio je poruku o političkim protivnicima koji, kako je ocenio, izbegavaju sučeljavanje sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

01:26 BORKO KAŠANSKI O GOVORU TOMISLAVA NIKOLIĆA NA SKUPU "UJEDINJENA SRBIJA": "Poslao je važnu poruku građanima" Izvor: Kurir televizija

- Niko ne sme na sučeljavanje sa Aleksandrom Vučićem zato što se ne bore za njega, zato što se bore protiv njega, a ne za državu Srbiju - istakao je Kašanski, komentarišući poruke bivšeg predsednika.

Posebno je naglasio i Nikolićev apel građanima da prilikom glasanja razmišljaju o budućnosti svojih porodica.

- Meni je Tomina poruka važna: morate glasati kao savesni roditelji zbog budućnosti svoje dece. Znači, ne glasate samo za sebe, ne glasate samo ako imate 60, 70, 80 godina samo za sebe, nego i za decu i unuke - rekao je

Tokom specijalne emisije komentarisane su i ekonomske poruke sa skupa, među kojima su najave o rastu plata i penzija u narednom periodu.

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira, ukazao je na konkretne brojke iznete u obraćanju, prema kojima bi prosečna plata u Kragujevcu do kraja mandata naredne vlade mogla da dostigne 1.500 evra, dok bi penzije porasle sa 520 na 750 evra, ukoliko građani pruže poverenje listi.

02:23 POGLEDAJTE ATMOSFERU U KRAGUJEVCU NAKON GOVORA ALEKSANDRA VUČIĆA! Izvor: Kurir televizija

Vučićević: "Njihov program je nasilje"

Ivana Vučićević ocenila je da lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" biračima nudi konkretan plan i rezultate, dok je za program studentske liste iznela oštre kritike.

- Vi konstantno imate šta je urađeno, šta će se uraditi. Možete sami da vodite evidenciju, kao građanin Srbije, i kažete: ovo su tačke koje su ovde nabrojane, ovo je urađeno do sada, ovo tek treba, ovo je za period do 2035. S druge strane, nemate ništa. Jedan prazan papir - rekla je Vučićević.

Ona je dovela u pitanje i način na koji je, prema njenom mišljenju, sastavljen program studentske liste, navodeći da joj pojedini delovi deluju kao da su nastali uz pomoć veštačke inteligencije.

- I ovde, što je specifičnost, jeste da, u stvari, ne mogu da kažem da nemaju program. I sigurna sam da ćemo se svi složiti oko toga: imaju. Njihov program je nasilje. Njihov program je vređanje, verbalno, fizičko nasilje. Udari na sve, na sve u državi. Kreni na institucije, kroz sudstvo, tužilaštvo, obrazovanje, kulturne institucije. Imaju oni program. Pa to je njihov program. Rušenje Srbije - izjavila je Vučićević.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o rezultatima aktuelne vlasti, istakla je da građani, kako je navela, imaju iskustvo na osnovu kojeg mogu da procenjuju dosadašnji rad i planove za budućnost.

- Ovih 14 godina je nama donelo da je životni standard Srbije sada potpuno drugačiji. Da mi danas možemo da pričamo da nas ta neka svetska kriza koja postoji, evidentno, u svetu, i rat je doneo mnogo toga lošeg, a evo pet ili šest godina već unazad traje rat Ukrajina - Rusija, a da mi danas ovde ne osećamo ni u jednom jedinom trenutku energetsku krizu - rekla je ona.

Vučićević je pomenula i početak grejne sezone, snabdevenost prodavnica, avio-saobraćaj i projekat EXPO 2027, kao primere koje smatra važnim za razvoj zemlje.

03:38 IVANA VUČIĆEVIĆ BRUTALNO O TZV. STUDENTSKOJ LISTI U KURIR SPECIJALU: "Njihov program je nasilje" Izvor: Kurir televizija

Pavićević: "Građani moraju da znaju za koga se odlučuju"

Funkcionerka SNS Livija Pavićević kritikovala je studentsku listu, dovodeći u pitanje ko su njeni stvarni politički predstavnici i ko bi mogao da bude kandidat za premijera.

- Znamo da je Srbija ruinirana od te 2000. do 2012. godine, ali sada imamo jednu listu koja je prevara. Znači, prevara u smislu da mi prvog na listi ni u jednoj debati nismo videli do sada - rekla je Pavićević.

03:48 UŽIVO IZ SRCA ŠUMADIJE! Lista "Ujedinjena Srbija" šalje sliku snage i narodnog jedinstva - Pogledajte atmosferu! Izvor: Kurir televizija

Ona je ukazala na to da je Dejan Šoškić učestvovao u televizijskoj debati, iako se, kako je navela, nalazi pri kraju liste, dok se u javnosti pominje kao mogući kandidat za premijera.

Pavićević je ocenila da se kroz studentsku listu na političku scenu vraćaju akteri koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. godine, a pomenula je i Jovu Bakića i druge ličnosti koje povezuje sa tom političkom opcijom.

- Dakle, vidimo da tu nemamo čistu sliku, da li su to ljudi. Čak oni nisu se opredelili za to ko je njima kandidat za premijera. Nisu to građani koji će da izađu 25. da zaokruže svoj izbor, dakle, ono za šta se odluče. Neće znati za koga se odlučuju. Ovde, znači, imaju čistu sliku i izvesnost. Dakle, program, ne samo program za godinu dana i dve godine unapred. Imate program do 2035. godine - poručila je Pavićević.

Foto: Kurir Televizija

Kašanski o Šoškiću i nekadašnjoj vlasti

Izvršni njuz direktor Kurira Borko Kašanski osvrnuo se na Dejana Šoškića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije, i njegove ranije izjave o kreditima i odgovornosti građana.

Kašanski je podsetio na Šoškićevu izjavu da je svako ko je uzeo kredit to učinio na sopstveni rizik, ocenjujući da takve poruke treba posmatrati u kontekstu tadašnje ekonomske politike.

- Pa nama što smo uzimali kredite, ja se sećam te izjave, poručivao: "Ko god je uzeo kredit, uzeo ga je na sopstveni rizik." Zamislite, i to poručuje guverner Narodne banke građanstvu - rekao je Kašanski.

Foto: Kurir Televizija

On je pomenuo i ranije izjave o mogućoj ostavci, kao i Šoškićevu odbranu u aktuelnoj debati, kada je, prema Kašanskom, odgovornost za pojedina pitanja prebacivao na Ministarstvo finansija.

03:52 Borko Kašanski o Šoškiću i nekadašnjoj vlasti Izvor: Kurir televizija

"Studentska lista bi smanjila plate za tri puta!"

Bakarec je istakao da građani treba da se vode rezultatima, a zatim izneo tvrdnje o rastu zarada, penzija i minimalne zarade, stabilnosti dinara i smanjenju nezaposlenosti.

- Predsednik Vučić i Srpska napredna stranka su tri puta podigli plate za ovih 14 godina, dinar nije obezvređen. Dinar je isti kao što ga je onako uništenog ostavio Šoškić 2012. i sad je on stabilan, inflacija je niska. Dakle, plate, penzije i minimalac nisu obezvređeni. Penzije su veće i minimalac 2,5 puta. Sad je prosečna plata bila u junu 1.036 evra. Dakle, to su rezultati - rekao je Bakarec.

On je naveo i da je nezaposlenost, prema njegovim rečima, na istorijskom minimumu, iznoseći podatak od 7,2 odsto, dok je za 2012. godinu naveo 25,9 odsto.

Govoreći o mogućim posledicama promene vlasti, Bakarec je izneo procenu da bi dolazak studentske liste na vlast doveo do pada zarada i penzija, kao i do masovnih otpuštanja.

Foto: Kurir Televizija

- Ako oni dođu na vlast, oni će vratiti sve na 2012. godinu, još gore, jer tada je ekonomija od 2008. do 2012. upropašćena. Dakle, smanjiće plate tri puta, smanjiće penzije 2,5 puta, minimalac će da srozaju, verovatno i više od 2,5 puta, otpustiće pola miliona ljudi - poručio je Bakarec.

On je posebno kritikovao deo programa studentske liste koji se odnosi na sprečavanje partijskog zapošljavanja, tvrdeći da bi to moglo da bude uvod u otpuštanja zaposlenih za koje bi nova vlast posumnjala da su članovi ili simpatizeri SNS.

- Znate šta to znači u prevodu? To znači da će oni da otpuste pola miliona ljudi koji su zaposleni, to jest 550.000 ljudi koji su zaposleni za ovih 14 godina. Dakle, oni će da targetiraju svakoga za koga sumnjaju da je član ili simpatizer Srpske napredne stranke. Oni će reći: "Aha, ti radiš, nema veze, to nije istina" - rekao je Bakarec.

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