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Ekskluzivna gošća Kurir televizije bila je Ana Brnabić, koja je govorila o ulozi nevladinih organizacija u predizbornom periodu, sa posebnim osvrtom na CRTA-u.

Komentarišući rad ove organizacije, iznela je svoje stavove o njenoj nepristrasnosti i tvrdnje o podršci tzv. studentskoj listi, navodeći primere objava i aktivnosti koje, prema njenoj oceni, otvaraju pitanje političke objektivnosti organizacije. Brnabić je istakla i značaj nezavisnih posmatrača u izbornom procesu, naglašavajući da građani treba da imaju uvid u činjenice na osnovu kojih se procenjuje njihov rad.

Foto: Marko Karovic

Nedvosmisleno podržavaju tzv. studentsku listu

Brnabić je govorila o ulozi nevladine organizacije CRTA u predizbornom periodu, iznevši tvrdnje da ta organizacija nije nezavisan i objektivan posmatrač izbora, već da direktno podržava studentsku listu. Komentarišući konferenciju za medije koju je održala prethodnog dana, a nakon koje su se u javnosti pojavili naslovi o stranom uticaju na politički život Srbije preko nevladinih organizacija, Brnabić je istakla da smatra važnim da građani budu upoznati sa onim što je, kako je navela, moguće empirijski dokazati.

- Važno je da naši građani budu svesni toga da, po svemu onome što mi možemo da vidimo, empirijski da dokažemo, dakle, nisu naše tvrdnje ili neki paušalni navodi. Možete samo da pogledate društvene mreže Crte - rekla je Brnabić.

Ona je navela da bi volela da u Srbiji postoje nevladine organizacije koje zaista deluju kao nezavisni i objektivni posmatrači izbora, ističući da organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u parlamentarnoj demokratiji.

- Da budem sasvim iskrena, ja bih volela da CRTA jeste takva, zato što ja mislim da organizacije civilnog društva igraju izuzetno važnu ulogu i imaju izuzetno važnu ulogu u bilo kojoj parlamentarnoj demokratiji kakva je, na kraju krajeva, i Srbija. Ta uloga je važna za svako društvo, za svaku demokratiju, za svaku zemlju. I volela bih da mi imamo nevladine organizacije koje su nezavisni i objektivni posmatrači izbora - navela je ona.

02:39 Ana Brnabić u studiju Kurir televizije o unutrašnjem mešanju CRTA-e u izbore u Srbiji Izvor: Kurir televizija

Brnabić je u razgovoru uporedila CRTA sa CESID-om, navodeći da i prema toj drugoj organizaciji ima određene primedbe, ali da, kako tvrdi, nije pronašla dokaze koji bi ukazivali na njenu pristrasnost.

- Ja imam, opet, i kao neko na državnoj funkciji i kao neko ko je stranački aktivan i ko je na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", imam šta da prigovorim CESID-u, ali ja ne mogu da nađem neki dokaz da je CESID pristrasan. A kada pogledate CRTA, vi ne možete da nađete dokaz da nije - rekla je Brnabić.

Brnabić je zatim iznela ocenu da CRTA u predizbornoj utakmici nije nepristrasna, uporedivši njen položaj sa sopstvenim političkim angažmanom.

- Dakle, CRTA je u ovoj izbornoj utakmici nepristrasna jednako koliko sam ja nepristrasna, a ja sam na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" – izjavila je Brnabić.Govoreći o aktivnostima CRTA, Brnabić je tvrdila da ta organizacija direktno podržava studentsku listu, kao i da je tokom prethodnog perioda podržavala studentske proteste i pozivala na blokade saobraćajnica.

- Vi imate organizaciju koja direktno podržava studentsku listu, koja je podržavala sve vreme studentske proteste, pozivala na proteste, pozivala na blokade saobraćajnica, što je suprotno zakonu, pošto nisu bile prijavljene. Dakle, ne možete čak ni da kažete da promovišu vladavinu prava - navela je Brnabić.

Ona je poručila da građani i politički akteri, kako smatra, treba da uzmu u obzir takvo delovanje kada procenjuju ulogu te organizacije tokom izbornog procesa.

Brnabić je, govoreći o periodu blokada fakulteta, navela da studenti koji ih nisu podržavali, prema njenim rečima, nisu mogli da uđu na pojedine fakultete, dok je CRTA mogla da pristupi tim ustanovama. Kao primer pomenula je Fakultet dramskih umetnosti, ocenjujući da je takva situacija bila suprotna Ustavu i zakonima Srbije.

Foto: Marko Karovic

Ona je zatim navela primere objava i poziva CRTA na društvenim mrežama, za koje tvrdi da pokazuju da se organizacija uključivala u aktivnosti povezane sa protestima i blokadama.

- Evo, na primer, januar 2023. godine, ovo je poziv CRTA, zamislite kao objektivne, nepristrasne organizacije civilnog društva, da se blokira Slavija. Dakle, na nešto što je suprotno zakonu. Vi možete da imate skupove, morate da ih prijavite. Ako ste za vladavinu prava, kao što CRTA kaže da jeste, i za demokratiju, onda bi najviše što bi mogli da urade, ili jedino što bi mogli da urade, bilo da kažu: "Hajde da vam pomognemo da se prijavi taj skup, da bi drugi ljudi mogli nesmetano da žive" - rekla je Brnabić.

Ona je navela i objave od 17. i 24. januara 2023. godine, uključujući poruke "Ne daj na studente" i poziv povezan sa pokušajem generalnog štrajka, kao i primere poziva na blokade mostova u Novom Sadu i prostora kod Pravnog fakulteta u Beogradu.

Brnabić je ocenila da takve aktivnosti, prema njenom tumačenju, ukazuju na političku pristrasnost organizacije i njenu podršku protestnim aktivnostima.

Brnabić o aferi "Zvučni top"

Govoreći o slučaju poznatom kao afera "Zvučni top", Brnabić je postavila pitanje zbog čega se organizacija koja se bavi izbornim uslovima uključila u raspravu o upotrebi zvučnog oružja.

- I onda imate laž oko zvučnog topa. I sada vi meni recite, kakve veze ima neka nevladina organizacija koja se bavi izbornim uslovima, kakvu ekspertizu i kakve uopšte veze oni imaju sa zvučnim oružjem? Nemaju nikakvu. Ali su se direktno uključili tada u aferu "Zvučni top" – rekla je Brnabić.

Ona je pomenula i organizaciju Earshot, navodeći da su, prema njenim rečima, njeni predstavnici iznosili tvrdnje o upotrebi zvučnog oružja na Slaviji 15. marta prethodne godine. Brnabić je potom ocenila da je CRTA svojim delovanjem učestvovala u, kako je rekla, "kampanji uznemiravanja javnosti" i podsticanju građanskih sukoba.

1/6 Vidi galeriju Ana Brnabić raskrinkava pristrasnost CRTA Foto: Kurir Televizija

Kao još jedan primer navela je tribinu održanu u Pirotu, na kojoj je, prema njenim rečima, Raša Nedeljkov iz CRTA sedeo ispod banera "Studenti pobeđuju".

- Baš bih volela da vidim da Raša Nedeljkov sedi na nekoj tribini ispod banera "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" ili "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Dakle, to je nemoguće - izjavila je Brnabić.

Na kraju ovog dela razgovora, Brnabić se osvrnula na takozvanu GOTV kampanju, odnosno aktivnosti kojima se građani pozivaju da izađu na izbore. Objasnila je da, prema njenom tumačenju, postoje univerzalne kampanje za povećanje izlaznosti svih građana i stranačke kampanje čiji je cilj da na birališta izađe što veći broj pristalica određene političke opcije.

- U svakoj kampanji postoji takozvana "GOTV" kampanja, to je u stvari poziv ljudima da izađu i da glasaju. Postoje dve vrste te kampanje. Postoji univerzalna, kakvu rade organizacije civilnog društva, a to je da se podigne izlaznost čitavog stanovništva, građana Republike Srbije, i postoji politička, stranačka kampanja, a to je da povećaju izlaznost njihovih pristalica. Evo, ovo je kampanja koju vodi CRTA - rekla je Brnabić.

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