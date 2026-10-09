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Veliki broj građana pristiže u sportsku halu "Jezero" u Kragujevcu, kako bi prisustvovali predizbornom skupu izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" na kojem će im se obratiti i nosilac te liste Aleksandar Vučić.

Okolne ulice ispunjene su građanima koji strpljivo čekaju da uđu u halu ispred koje su postavljeni baneri sa natpisom "Ujedinjena Srbija". Građani nose zastave Srbije i Srpske napredne stranke.

1/7 Vidi galeriju Skup Ujedinjena Srbija u Kragujevcu Foto: Marko Kranjc

U hali je priređen i muzički program koji će trajati do početka skupa u 18 časova, a za dobru atmosferu zadužene su estradne umetnice Snežana Đurišić, Cakana, Lepa Lukić i sestre Gobović.

Ispred hale "Jezero" postavljen je i video bim na kojem će građani koji ne budu uspeli da uđu u halu moći da prate skup.

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da dođu na skup u Kragujevcu.

"Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se u Kragujevcu!", naveo je Vučić sinoć u objavi na Instagramu, gde je objavio i video-poruku bivšeg predsednika Srbije i prvog predsednika SNS-a Tomislava Nikolića.

1/17 Vidi galeriju Skup Ujedinjena Srbija u Kragujevcu Foto: Ilija Ilić

Nikolić je u video poruci pozvao na skup u Kragujevcu i istakao da su čast i sloboda Srbije pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše.