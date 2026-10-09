"SRBIJA ĆE DA POBEDI JER NAM VUČIĆ MNOGO VREDI" Narod iz Kragujevca šalje jasnu poruku: Jedinstvom branimo državu! (FOTO)
- Veliki broj građana stiže u halu 'Jezero' u Kragujevcu na skup liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija', uz zastave Srbije i SNS-a.
- U hali je pripremljen muzički program do početka skupa, a ispred je postavljen video-bim za one koji ne mogu da uđu.
- Vučić je pozvao građane na skup, dok je Tomislav Nikolić poručio da Srbiju treba braniti jedinstvom.
Veliki broj građana pristiže u sportsku halu "Jezero" u Kragujevcu, kako bi prisustvovali predizbornom skupu izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" na kojem će im se obratiti i nosilac te liste Aleksandar Vučić.
Okolne ulice ispunjene su građanima koji strpljivo čekaju da uđu u halu ispred koje su postavljeni baneri sa natpisom "Ujedinjena Srbija". Građani nose zastave Srbije i Srpske napredne stranke.
U hali je priređen i muzički program koji će trajati do početka skupa u 18 časova, a za dobru atmosferu zadužene su estradne umetnice Snežana Đurišić, Cakana, Lepa Lukić i sestre Gobović.
Ispred hale "Jezero" postavljen je i video bim na kojem će građani koji ne budu uspeli da uđu u halu moći da prate skup.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da dođu na skup u Kragujevcu.
"Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se u Kragujevcu!", naveo je Vučić sinoć u objavi na Instagramu, gde je objavio i video-poruku bivšeg predsednika Srbije i prvog predsednika SNS-a Tomislava Nikolića.
Nikolić je u video poruci pozvao na skup u Kragujevcu i istakao da su čast i sloboda Srbije pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše.
"Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju, zajedno i ujedinjeni. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše", naveo je Nikolić u video-objavi.