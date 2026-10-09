Politika
VUČIĆ DOBIO RAČUN U RESTORANU, OSTAO ŠOKIRAN CIFROM "Nemoguće! Pečenje vrh, za mnogo manje para nego u Beogradu" (VIDEO)
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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić tokom obilaska Šumadije svratio je u restoran u okolini Kragujevca, gde ga je šokirao račun koji je dobio nakon ručka.
- Pečenjara „Šumadinac“ u Natalincima, nedaleko od Kragujevca. Divni ljudi, čudesno gostoprimstvo i „pečenje vrh“. Dobro se jede, za mnogo manje para nego u Beogradu - napisao je on.
Kako se vidi u snimku, Vučić je sa ministrom u tehničkom mandatu Draganom Glamočićem i saradnicima naručio pečenje, salatu i piće, a račun je bio nešto više od 4.000 dinara.
- Nemoguće - prokomentarisao je Vučić.
Detalje njegove posete Šumadiji čitajte u posebnoj vesti.
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