Politika
VUČIĆ POSETIO KRALJEVU VINARIJU: Razgovarali smo o istoriji srpskog vinarstva, razvoju tržišta i mogućnostima za povećanje izvoza (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", posetio je danas, tokom puta za Kragujevac, Kraljevu vinariju.
"Tokom obilaska Kraljeve vinarije razgovarali smo o istoriji srpskog vinarstva, razvoju tržišta i mogućnostima za povećanje izvoza", naveo je Vučić i dodao:
"Video sam originalne flaše i druge eksponate koji svedoče o istoriji proizvodnje domaćih vina."
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