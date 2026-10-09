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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", posetio je danas, tokom puta za Kragujevac, Kraljevu vinariju.

"Tokom obilaska Kraljeve vinarije razgovarali smo o istoriji srpskog vinarstva, razvoju tržišta i mogućnostima za povećanje izvoza", naveo je Vučić i dodao:

"Video sam originalne flaše i druge eksponate koji svedoče o istoriji proizvodnje domaćih vina."

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