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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", kaže da su kladionice već spremile kvote za izbore, ali da narod opet igra na siguricu - pobedu!

Vučić je o kvotama za izbore govorio iz svoje "škode" na putu za Kragujevac.

"Za mene, po tom pitanju, najvažnije je: malo u šali, a više u zbilji: a što sad ne odu da zarade i da postanu milijarderi? Dobili su kvote u nekim kladionicama koje kažu da je, ne znam, 7% razlike za Ujedinjenu Srbiju. Pa što ne odu i ne klade se da će biti 10% za studentsku listu?", pita Vučić i dodaje:

"Mali novac da ulože, postaće milioneri".

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