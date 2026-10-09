"Za mene, po tom pitanju, najvažnije je: malo u šali, a više u zbilji: a što sad ne odu da zarade i da postanu milijarderi? Dobili su kvote u nekim kladionicama koje kažu da je, ne znam, 7% razlike za Ujedinjenu Srbiju. Pa što ne odu i ne klade se da će biti 10% za studentsku listu?", pita Vučić i dodaje: