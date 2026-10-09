Politika
"MALI NOVAC DA ULOŽE, POSTAĆE MILIONERI" Vučić o kvotama u nekim kladionicama za izbore: Što ne odu i ne klade se da će biti 10% za studentsku listu? (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", kaže da su kladionice već spremile kvote za izbore, ali da narod opet igra na siguricu - pobedu!
Vučić je o kvotama za izbore govorio iz svoje "škode" na putu za Kragujevac.
"Za mene, po tom pitanju, najvažnije je: malo u šali, a više u zbilji: a što sad ne odu da zarade i da postanu milijarderi? Dobili su kvote u nekim kladionicama koje kažu da je, ne znam, 7% razlike za Ujedinjenu Srbiju. Pa što ne odu i ne klade se da će biti 10% za studentsku listu?", pita Vučić i dodaje:
"Mali novac da ulože, postaće milioneri".
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