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Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je večeras da je 25. oktoba dan kada Srbija odlučuje da li će da nastavi dalje sa nama, podignute glave, ili će vezanih očiju da ponovi skok u bunar iz 2000. godine

- Hvala vam što sam i danas, kao i uvek, sa vama. Aleksandre, hvala ti na prilici da u Kragujevcu, u kome sam rođen i za koji sam neraskidivo vezan, kažem šta mislim. 25. oktobar je dan kada Srbija odlučuje da li će da nastavi dalje sa nama, podignute glave, ili će vezanih očiju da ponovi skok u bunar iz 2000. godine. Da li ćemo da nastavimo da ozbiljno razvijamo Srbiju u miru, ili da je bez kapetana bacimo u nemirno more koje će je razbiti o stene? - upitao je Nikolić obraćajući se na skupu Ujedinjena Srbija u Kragujevcu.

- Imamo iskustvo iz 2000. godine, da vas podsetim, mlađe da uputim, i tada je bio isti slogan, samo da mu vidimo leđa, da ga smaknemo, a posle ćemo sa strancima da se dogovaramo kako da učimo šta je država i kako se ona vodi. Skupo smo platili lekciju. Tek 12 godina kasnije počeli smo da se oporavljamo od nepromišljenog poteza koji je na vlast doveo nesposobne pustahije koje su u Srbiji upropastile sve čega su se dotakle. Još jedna takva greška vratila bi Srbiju u 20. vek. Smatraju da nismo naučili ništa. Podmeću nam istovetnu situaciju, samo što su ovog puta ušli i iz škole i iz njih izveli đake. Nas, Kragujevčane, istorija uči da strepimo kada našu decu izvode iz škole. Scenaristi nisu Srbi. Srbinu ne bi palo na pamet da koristi decu. Okrećuće ih protiv svih, čak i roditelja, protiv svega, pa čak i protiv svog obrazovanja, svoje budućnosti - rekao je Nikolić.

Foto: Videoplus

On je naveo da su scenaristi sastavili poslaničku listu za koju kažu da je studentska.

- Na kom fakultetu studira, i kako se zove njihov kandidat za predsednika vlade, ministra, gde studiraju desetine hiljada onih koji bi potom preuzeli odgovorne funkcije širom Srbije? Gospodo, blokirači, pijanstvo nekada stvara iluziju zadovoljstva, ali što pijan uradi, trezan plaća. Ko nam je suparnik? Scenaristi, oni koji bi da blokiraju srpske i Vučićeve uspehe, i najsrećniji bi bili da ga nema, da nestane na bilo koji način. Šta su blokirači? Statisti za jednokratnu upotrebu. Ne postoji država u kojoj studenti odlaze u inostranstvo samo zato što žele da završe fakultet, samo zato što ne znaju da li će ih blokirači sprečiti da uđu u zgradu baš u vreme ispita i otići sa profesorima da ruše Vučića. Danas se to zbog blokirača dešava u našoj Srbiji. Budućnost, deco, ne dolazi iznenada, nekontrolisano i sama od sebe. Mi je donosimo onako kako biramo danas, i uvek dobijamo ono što smo izabrali. Izbori nisu formalnost. To je čin savesnog roditelja, sina, ćerke, učitelja, radnika. To je trenutak kada se svako od nas oslanja na savest i razum - rekao je Tomislav Nikolić.

On je istakao da izbori nisu ni trka u kojoj pobeđuju fizički najspremniji i koja se završava kad poslednji takmičar prođe kroz cilj.

- Završetkom izbora počinje život koji si izabrao. Zato, poštovani građani Srbije, pre nego što odlučite o sudbini Srbije, pogledajte oko sebe, svoju decu i roditelje, i zapitajte se da li oni zaslužuju da žive dobro i bolje, ili da žive u paklu koji bi se stvorio zbog nepromišljenosti, neozbiljnosti i igranja sa narodom i državom budućnošću. U toj odluci nema mesta za ravnodušnost, jer ravnodušnost je već glas za propast. Mi dobro znamo šta smo izgubili kada smo prepustili sudbinu onima koji nisu voleli ovu zemlju. Zato danas ne možemo da se pozivamo na iluziju da će neko drugi umesto nas raspetljati konce. Odgovornost je na nama, ovde i sada - rekao je Nikolić.

Bivši predsednik je potom rekao da hoće da da i neki savet.

- Da bi pobedio Aleksandra, moraš da imaš više znanja od njega, da budeš inteligentniji, vredniji, da ustaješ pre svih, a ležeš posle svih, i moraš makar malo više da voliš Srbiju. Ne smeš da ispunjavaš ničije naloge, osim naloga svog naroda i svojih građana. Moraš u interesu Srbije da kažeš: "Popu pop, a bobu bob". Da bi ga pobedio, moraš makar u nečemu da budeš bolji od njega. Spreman je da se nadmeće sa bilo kojim svojim suparnikom u bilo čemu, naročito po temama bitnim za naš narod i državu. Ali niko od njih, očigledno, ne sme na sučeljavanje zato što se bore protiv Vučića, a ne bore se za Srbiju. A treba i laži na kojima zasnivaju svoju borbu protiv Vučića da mu izgovore u lice. Dragi naprednjaci, pobedićemo i ovaj put - istakao je Nikolić i dodao: