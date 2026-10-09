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Dok je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjene Srbije", govorio na današnjem skupu u Kragujevcu na govornicu je izaša jedan dečak.

Vučić je prekinuo obraćanje pred krcatom halom "Jezero" i obratio se mališanu:

"Dobrodošao lepotane, slobodno dođi".

Dečak se popeo noseći papir na kome piše: "Srbija pobeđuje".

Sa sobom nosio papir Foto: Ilija Ilić

Vučić ga je zagrlio i poljubio.

I dok je sve pucalo od emocija za govornicom, halom se orilo "Pobeda, pobeda"...

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