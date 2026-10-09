Politika
DEČAK PREKINUO VUČIĆEV GOVOR U KRAGUJEVCU: "Dobrodošao lepotane, slobodno dođi" - evo šta je mališan doneo Vučiću! SVE PUCALO OD EMOCIJA (FOTO)
Slušaj vest
Dok je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjene Srbije", govorio na današnjem skupu u Kragujevcu na govornicu je izaša jedan dečak.
Vučić je prekinuo obraćanje pred krcatom halom "Jezero" i obratio se mališanu:
"Dobrodošao lepotane, slobodno dođi".
Dečak se popeo noseći papir na kome piše: "Srbija pobeđuje".
Sa sobom nosio papir Foto: Ilija Ilić
Vidi galeriju
Vučić ga je zagrlio i poljubio.
I dok je sve pucalo od emocija za govornicom, halom se orilo "Pobeda, pobeda"...
36 · Reaguj
4